Зерно на асфальте и российский след: кто стоит за протестами поляков на границе Украины

Забастовка на границе Украины и Польши полностью соответствует интересам России, в частности подыгрывая попыткам Кремля создать конфликт между поляками и украинцами. Об этом свидетельствует тот факт, что протест организовал представитель маргинальной партии "Конфедерация", которая среди прочего выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза (ЕС) и активное сотрудничество с РФ.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД) на базе Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Аналитики отмечают, что партия не пользуется широкой поддержкой у поляков, а потому деструктивные действия отдельных политиков не должны влиять на партнерские и добрососедские отношения Украины и Польши.

Речь в частности идет о происшествии во время протестов 11 февраля, когда забастовщики высыпали на дорогу зерно из нескольких украинских фур. Эту акцию, как и многие предыдущие, организовал Рафал Меклер – один из вдохновителей протестов, владелец логистической компании, которая сотрудничала с РФ, и лидер люблинской организации "Конфедерации".

"Эта политсила выступает за выход Польши из ЕС, критикует размещение войск НАТО в стране и агитирует за улучшение отношений с РФ. Партия не пользуется широкой поддержкой поляков. Сам Меклер баллотировался в 2019 году в Сейм, но неудачно", – констатируют в ЦПД.

В целом польские националисты, объединенные в "Конфедерацию", являются единственной партией, которую можно назвать пророссийской в Польше. В 2019-м представитель "Конфедерации" Криштоф Босак призывал не строить политику так, чтобы "разозлить россиян". А в 2023 году "выставил счет" Украине за оказанную Польшей помощь. Его соратник Славомир Ментцен озвучивал лозунг "Мы не хотим евреев, геев, абортов, налогов и Европейского Союза".

Впрочем, даже популистское высказывание, в котором политик предложил "отменить" геев, евреев, налоги и ЕС, нашло отклик у небольшого количества избирателей. "Конфедерация" в Польше находится в оппозиции. На прошедших выборах она объединилась с рядом маргинальных партий. Такой союз позволил "Конфедерации" получить 17 из 460 мест в Сейме.

Сам же Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами Меклер вместе со своими партнерами рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля польские фермеры расширили блокаду украинской границы. В 10:10 начались акции протеста неподалеку от пункта пропуска "Зосин". Также было заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобычув". Кроме того, возобновлена блокировка в направлении погранперехода "Медика – Шегини".

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