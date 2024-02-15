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Ответная блокада: украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей

Ксения Капустинская
Mакроэкономика
3 минуты
6,5 т.
'Ягодин – Дорогуск' теперь блокируют с обеих сторон

Украинские автоперевозчики начали акцию протеста в ответ на забастовку польских фермеров, которые устроили блокаду границы с Украиной. Протестующие около 11:00 15 февраля частично перекрыли границу Украины для польских грузовиков.

Протест проходит на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как сообщает "Суспільне Луцьк", к акции присоединились 15 украинских грузовиков и ориентировочно 20 легковых авто.

На месте проведения украинской акции протеста дежурит полиция. На автомобилях, которые участвуют в протесте, размещены плакаты на украинском и английском языках: "Стоп блокаде на границе", "Свободное движение – общая победа" и др.

Акция протеста на границе Украины и Польши

Протестующие планируют останавливать водителей польских грузовиков, которые с польской стороны объезжают общую очередь на пункте пропуска "Дорогуск". "Они (польские перевозчики. – Ред.) будут здесь с нами стоять на своих машинах до тех пор, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – заявлял ранее руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

По сути, длительность украинского протеста будет зависеть от ситуации с польской стороны. Однако забастовщики уже говорят о готовности пробыть возле пограничного перехода как минимум до 10 марта.

Украинские перевозчики начали блокаду границы для поляков
Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" является крупнейшим на украинско-польской границе. В нормальных условиях, без блокады, за день через него проезжает около 40% всего грузового транспортного потока между Украиной и Польшей.

Поляки готовят тотальную блокаду

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

Требования польских фермеров противоречат политике ЕС

Польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". В целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

Напомним, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

"Конфедерация" последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ. Партия, однако, не пользуется широкой поддержкой поляков. Союз с другими маргинальными политсилами позволил "Конфедерации" на прошлых выборах в польский парламент получить 17 из 460 мест в Сейме.

Сам Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами он рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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