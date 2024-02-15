Ответная блокада: украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей

Украинские автоперевозчики начали акцию протеста в ответ на забастовку польских фермеров, которые устроили блокаду границы с Украиной. Протестующие около 11:00 15 февраля частично перекрыли границу Украины для польских грузовиков.

Протест проходит на крупнейшем пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Как сообщает "Суспільне Луцьк", к акции присоединились 15 украинских грузовиков и ориентировочно 20 легковых авто.

На месте проведения украинской акции протеста дежурит полиция. На автомобилях, которые участвуют в протесте, размещены плакаты на украинском и английском языках: "Стоп блокаде на границе", "Свободное движение – общая победа" и др.

Протестующие планируют останавливать водителей польских грузовиков, которые с польской стороны объезжают общую очередь на пункте пропуска "Дорогуск". "Они (польские перевозчики. – Ред.) будут здесь с нами стоять на своих машинах до тех пор, пока наши украинские перевозчики с их стороны не начнут ехать. Они ведь в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", – заявлял ранее руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

По сути, длительность украинского протеста будет зависеть от ситуации с польской стороны. Однако забастовщики уже говорят о готовности пробыть возле пограничного перехода как минимум до 10 марта.

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" является крупнейшим на украинско-польской границе. В нормальных условиях, без блокады, за день через него проезжает около 40% всего грузового транспортного потока между Украиной и Польшей.

Поляки готовят тотальную блокаду

Украинские перевозчики решились на протест после заявления польских фермеров, что с 20 февраля они полностью заблокируют границу Украины с Польшей. Перекрыть хотят не только все пограничные переходы между странами, но и подъездные пути к железнодорожным перевалочным станциям и морским портам.

Кроме того, уже с 1 марта свою забастовку могут возобновить польские перевозчики. Украина уже активно ведет переговоры, чтобы этого не произошло.

Польские фермеры уже расширили блокаду на пункт пропуска "Корчева – Краковец". В целом блокируются шесть пунктов пропуска: "Корчева – Краковец", "Зосин – Устилуг", "Долгобычув – Угринов", "Медика – Шегини", "Ягодин – Дорогуск" и "Гребенное – Рава-Русская".

Напомним, польские протесты на границе имеют российский след. В частности, нынешний протест фермеров, как и предыдущие забастовки перевозчиков, организовал и поддерживает представитель маргинальной партии "Конфедерация" Рафал Меклер.

"Конфедерация" последовательно выступает против европейских ценностей, за выход Польши из Европейского Союза и активное сотрудничество с РФ. Партия, однако, не пользуется широкой поддержкой поляков. Союз с другими маргинальными политсилами позволил "Конфедерации" на прошлых выборах в польский парламент получить 17 из 460 мест в Сейме.

Сам Рафал Меклер также является лидером ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Годами он рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Меклеру принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что на самом деле у польских фермеров нет оснований для обострения протестов. По его словам, требования забастовщиков уже услышали в Европейском Союзе, а потому дальнейшее решение проблем должно перейти в конструктивное и переговорное русло. Иначе выигрывать будет только Россия, и митингующие фермеры тоже окажутся среди проигравших.

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