"Сильные друзья и партнеры": о чем говорил Зеленский с лидерами Польши, Румынии и Сербии. Видео

18 сентября в ходе саммита "Карпатской восьмерки" президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с президентами Румынии и Сербии, а также с премьер-министром Польши. Темами бесед, помимо прочего, стали совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также безопасность в регионе Черного моря.

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Об этом президент сообщил в своём официальном Telegram-канале. Также обсуждались дальнейшее развитие Карпатской инициативы и возможности, которые она может открыть для всех стран Карпатского макрорегиона.

Встреча с президентом Румынии

В рамках саммита "Карпатской восьмерки" глава государства провел двустороннюю встречу с президентом Румынии Никушором Даном. Зеленский отметил: благодарен румынскому президенту за активный диалог и плодотворное сотрудничество.

"Сегодня мы расширяем его ещё одним измерением – региональным, с акцентом на наши общие Карпаты. И это значительный потенциал для экономики, а также для безопасности и углубления связей между людьми", – отметил Зеленский.

По его словам, во время встречи они обсудили, в каких проектах можно ускорить работу и помочь друг другу. Это, в частности, SAFE и совместное производство дронов, инфраструктурные и гуманитарные вопросы, а также безопасность в регионе Черного моря.

Встреча с президентом Сербии

Также Зеленский встретился с президентом Сербии Александром Вучичем в рамках Карпатского саммита. Он поблагодарил Сербию за участие в мероприятии.

"Важно развивать его так, чтобы каждое государство региона находило для себя нужные экономические и связанные с безопасностью возможности. Мы делаем для этого все, и сегодня вместе с другими лидерами еще примем участие в первом Карпатском бизнес-форуме", – отметил глава государства.

По словам главы государства, предметом беседы с президентом Сербии стали договоренности, достигнутые во время визита Зеленского в Белград.

"Подробно обсудили и европейскую интеграцию Украины и Сербии, и ситуацию с российскими ударами. Продолжим наш двусторонний диалог", – написал Зеленский.

Встреча с президентом Польши

Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Зеленский отметил, что Украина и Польша – сильные соседи, друзья и партнеры, и у нас один общий враг.

"Сегодня прежде всего говорили о том, как важно сохранять наше единство и вместе работать для того, чтобы остановить эту войну", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил Польшу за новый пакет помощи и подчеркнул, что это важный шаг поддержки для нас, и мы его ценим.

Кроме того, на встрече обсуждали дальнейшее развитие Карпатской инициативы, а также возможности, которые она может открыть для всех стран нашего Карпатского макрорегиона. Зеленский отметил, что мы готовы делиться с Польшей нашим опытом и открыты для взаимовыгодного сотрудничества. Ведь именно так и нужно строить отношения между нашими государствами в дальнейшем.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры обсудили необходимые меры для обеспечения оборонной устойчивости Украины.

"Готовим некоторые предложения по преодолению дефицита, о котором я говорил. Мы найдем все выходы. Есть договоренности, будем производить скоростные перехватчики", – отметил президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в пятницу, 18 сентября, в Украине стартовал саммит нового формата C8 – Карпатской восьмерки, к которому присоединились Украина, Румыния, Сербия, Польша и другие государства Европейского Союза. Во время выступления президент Владимир Зеленский заявил о необходимости укрепления транспортного и логистического потенциала Украины, модернизации дорог и железных дорог.

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