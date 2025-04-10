'Еще ничего не закончилось': Трамп объяснил, почему объявил таможенную паузу и чего ждать дальше. Видео

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, 9 апреля, что приостанавливает на 90 дней введение дополнительных пошлин для большинства стран. Он объяснил такой шаг тем, что "люди начинают бояться и визжать".

Видео дня

Об этом американский лидер заявил на брифинге. Трамп также сказал, что это только пауза и ничего не закончилось.

"Я подумал, что люди немного перегибают палку. Они начинали визжать и начинали немного бояться ", – так ответил президент США на вопросы журналистов, почему он решил сделать тарифную паузу.

Он добавил, что давно нужно было ввести такую таможенную политику, поскольку все остальные страны "обворовывали" Соединенные Штаты.

При этом Дональд Трамп не упустил возможности похвалить себя, заявив, что ни один из президентов США не сделал бы того, что сделал он. И тут американский лидер сказал правду, ведь его предшественники действительно были намного сознательнее и образованнее в этом вопросе.

Трамп отметил, что с этой таможенной паузой ничего не закончилось, и он намерен довести дело до конца и подписать "честные" соглашения со всеми странами, в том числе и с Пекином. При этом он похвастался тем, что во время своего первого президентства начал торговую войну с Китаем, которая якобы исправила всю несправедливость, причиненную США Поднебесной. Однако на самом деле его экономическая политика и в прошлый раз привела к обострению отношений не только с Китаем, но и со странами ЕС.

Также Трамп продолжил винить своего предшественника, переворачивая все с ног на голову.

"Когда мы вернули власть после сфальсифицированных выборов, фондовый рынок был выше, чем был до прихода COVID", – заявил президент США.

Пандемия, как известно, началась в 2019 году, когда президентом в Соединенных Штатах был именно Трамп.

То есть, по его же словам, он получил в "наследство" от Байдена в 2024 году более высокий фондовый рынок, чем он был при его первом президентстве. Однако Трамп продолжает обвинять Байдена, не понимая, что сам себе отрицает.

"Джо Байден передал нам страну, у которой были серьезные экономические и любые другие проблемы. Они позволили Китаю и другим странам диктовать условия", – заявил Трамп.

Напомним, что президент Дональд Трамп 9 апреля неожиданно объявил, что США вводят 90-дневную паузу по поводу новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время, тарифы для Китая растут до 125%. Это решение вступает в силу "немедленно", отметил он.

Неожиданностью это стало потому, что всего за сутки до этого Трамп объявил, что не намерен отменять новые взаимные пошлины, введенные еще 2 апреля. Хотя он и анонсировал переговоры с рядом стран и "честные соглашения" с ними.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что кроется за 90-дневной паузой на новые пошлины. По его словам, это решение было принято, чтобы Трамп получил "рычаг влияния для переговоров". Американский президент ожидает, что страны придут в США "с наилучшим соглашением".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!