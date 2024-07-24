ЕС прорабатывает со США два варианта замораживания активов РФ в интересах Украины – Bloomberg

ЕС, США и другие союзники по G7 сейчас работают над завершением планов по предоставлению Украине 50 миллиардов долларов займов до конца текущего года. Эта сумма будет покрыта за счет будущих доходов от замороженных активов российского центрального банка, согласно соглашению, достигнутому на июньском саммите лидеров "Большой семерки".

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на проект документа. В настоящее время рассматривается два варианта: бессрочная заморозка активов, которая будет пересматриваться через регулярные промежутки времени, или продление периода пролонгации до, например, 18, 24 или 36 месяцев.

Некоторые дипломаты в Евросоюзе скептически настроены по поводу того, что Венгрия, ранее отклонявшая предложения касательно ежегодного возобновления санкций, согласится на такие варианты касательно замороженных активов центробанка РФ.

Из-за этих оговорок пока неясно, будет ли предложено послам ЕС официально обсудить эти варианты во время их встречи позже на этой неделе.

В то же время в США выразили обеспокоенность тем, что режим санкций ЕС, требующий продления каждые шесть месяцев единогласным голосованием 27 государств-членов, может стать проблемой, если заморозка этих активов РФ не будет продлена в какой-то момент. Это важно, так как большинство из 280 млрд долларов замороженных активов РФ находятся именно в Европе.

Учитывая это, Штаты просят Евросоюз предоставить более надежные гарантии того, что активы страны-агрессора останутся замороженными, заявил высокопоставленный чиновник министерства финансов США. В ответ европейские чиновники отмечают, что санкции против России действуют еще с 2014 года после ее вторжения в Крым.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украина в скором времени получит от Европейского Союза первый транш в размере 1,4 млрд евро за счет доходов от замороженных активов государства-агрессора России. Ожидается, что это произойдет в начале августа 2024 года.

– Эти средства пойдут на закупку самого необходимого вооружения, ПВО, артиллерийских снарядов и развитие нашего ОПК, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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