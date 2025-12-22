ЕС передал Украине целую ТЭС: как уже использовали электростанцию

Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Операция началась около года назад и в целом заняла 149 поставок оборудования.

Что известно

Отмечается, что операция длилась 11 месяцев и скоординировалась через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Впервые об этой инициативе стало известно в апреле 2024 года. Всего в Украину было доставлено оборудование совокупным весом 2399 тонн, в том числе 40 негабаритных грузов, а также чрезвычайно тяжелых трансформаторов и статоров весом около 172 тонн каждый.

Оборудование, которое предоставили Украине, позволило провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины после существенного повреждения энергетической инфраструктуры после российских ударов, а следовательно усилить устойчивость украинской энергосистемы. А важную роль в обеспечении сложной транспортировки компонентов сыграла поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов.

Еврокомиссар по вопросам готовности, кризисного управления и равенства Хаджа Лахбиб назвала поставку этой электростанции самой требовательной логистической операцией Евросоюза, которая стала символом европейской солидарности.

"Это мощная демонстрация непоколебимой преданности ЕС устойчивости Украины, которая помогает обеспечить светом и теплом один миллион людей, которые сталкиваются с четвертой зимой российской агрессивной войны", – отметила она.

Отключения будут всю зиму

Ранее директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что из-за дефицита электроэнергии и последствий российских атак Киев и Левобережье в среднем могут оставаться без света 8-16 часов в сутки до конца зимы. Самая сложная ситуация сейчас в Одесской области, где поражено более десяти подстанций и регион полностью зависит от поставок тока из других областей.

Эксперт подчеркнул, что ситуация может меняться в зависимости от интенсивности атак и темпов восстановительных работ. После массированных обстрелов продолжительность отключений может расти, а после частичного восстановления – сокращаться, однако стабильного энергоснабжения до конца зимы ожидать не стоит.

Особенно сложной остается ситуация на юге Украины. Российские войска нанесли серьезный удар по региональной энергосистеме, в частности в Одесской области.

Как уже сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень отличается в зависимости от региона, поэтому указывать какой-то средний показатель бессмысленно и не информативно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!