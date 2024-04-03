Украина получит оборудование для ремонта разбитых Россией ТЭС: страна ЕС вызвалась помочь

Украина получит от Литвы энергетическое оборудование, которое пригодится для восстановления теплоэлектростанций (ТЭС) после массированных российских обстрелов. Именно тепловая генерация понесла наибольшие потери от атак агрессора весной-2024.

Об этом заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис после онлайн-встречи со своим украинским коллегой Германом Галущенко. Крейвис подчеркнул, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

В частности, речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций. Его осмотрят украинские энергетики из частных и государственных компаний во время своего визита в Литву.

О каком именно оборудовании идет речь и когда состоится этот визит, министры не рассказали. Однако известно, что на данный момент оборудования находится на литовских энергетических объектах.

Кроме того, Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора. Уже два таких было передано Украине. Также наша страна получила от Литвы 72 груза с другим энергетическим оборудованием общим весом более 1300 тонн.

Помощь такого рода является очень важной для Украины, отметил Галущенко. "По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас гораздо более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации", – рассказал он.

Галущенко также подчеркнул, что для прохождения следующей зимы критически важно увеличить генерирующие мощности. Кроме того, особое внимание будет уделяться децентрализации и распределенной генерации.

Последние атаки РФ лишили Украину 10% электрогенерации

Как подсчитал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, российские удары по энергосистеме Украины с 20 марта 2024 года привели к потере более 10% генерирующих мощностей. По мнению Харченко, восстановить генерацию вряд ли получится до начала следующего отопительного сезона.

Самые серьезные проблемы – с угольными ТЭС. Харченко объяснил, что инфраструктура по передаче электроэнергии (например, высоковольтные линии), в отличие от генерации, имеет резервы для восстановления после массированных ударов. А вот поврежденные мощности электростанций нуждаются в довольно длительных ремонтах.

"С одной стороны, удары по высоковольтным линиям очень чувствительны. Но с другой – там подготовка лучше. "Укрэнерго" имеет резерв оборудования и определенный его поток, имеет лучшую, чем генерация, систему защиты, в том числе пассивную... Я не вижу, каким образом, за счет чего и даже в какие сроки будут восстанавливаться угольные энергоблоки", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 апреля непогода привела к аварийным отключениям электроэнергии в семи областях Украины. В то же время после российских атак продолжают действовать графики подачи электричества для бытовых потребителей на Харьковщине, а в Кривом Роге сохраняются ограничения для промышленности.

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