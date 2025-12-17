"Укрэнерго" больше не называет количество очередей отключений света: объясняем, что это значит

"Укрэнерго" в середине декабря-2025 перестало указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Причина проста – энергетическая ситуация очень различается в зависимости от региона, поэтому указывать некий средний показатель бессмысленно и не информативно.

К таким выводам пришла редакция OBOZ.UA, анализируя графики отключения электричества за последние дни. Гипотезу подтвердил и президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в эфире "Громадського радио".

Почему очереди отключений света больше не анонсируют

"Укрэнерго" перестало раскрывать объем и даже продолжительность ограничений еще с анонса отключений на 12 декабря. Именно тогда стали очевидны значительные различия в режимах в разных областях.

К примеру, в эти и последующие дни в некоторых регионах графики действовали круглосуточно, а в других – отключения начинались в 8 утра или вовсе после 13:00. Также у кого-то не было света по 3 часа в сутки, а у кого-то – более 10 часов. С 15 декабря ограничения и вовсе перестали применять по всей Украине сразу.

"Укрэнерго" – оператор объединенной энергосистемы Украины. Сейчас мы имеем ситуацию, когда региональное положение очень разное.... Вы видите, какие проблемы есть в Одесской области, на Полтавщине. Совсем другая ситуация, скажем, в западных регионах... Ситуация может меняться довольно динамично... В значительной степени, то, что происходит в отдельных регионах, – это уже прерогатива, связанная с оператором распределительной сети (в конкретной области, т.е. облэнерго, – Ред.)", – подтвердил Гончар.

Почему на западе меньше отключений электроэнергии

Объемы и длительность отключений связаны с разрушениями генерирующих и распределительных мощностей энергосистемы в разных областях. В Министерстве энергетики, в частности, объясняли, что основной целью последних российских атак были ТЭЦ и ТЭС в центральных и южных регионах.

Туда электроэнергию приходится транспортировать из регионов основной генерации, которые теперь расположены преимущественно в западных областях (в т.ч. Ривненская и Хмельницкая АЭС). Также именно с запада заходит импорт из Евросоюза.

Для передачи электроэнергии используются высоковольтные линии и автотрансформаторы. Россия это знает и прицельно по ним бьет, чтобы остановить передачу тока.

"Таким образом, из-за повреждения магистралей электроэнергия остается "замкнутой" в регионах, где она производится или куда импортируется. Поэтому на западе ограничений может быть меньше, а в центральных, южных и восточных областях дефицит ощущается острее", – объяснили энергетики.

Что такое очереди отключений света и как они работают

Очереди отключений (или же группы отключений) – это разделение всех потребителей, которые не отнесены к критической инфраструктуре, на уровне группы. Это позволяет прогнозируемо уменьшать нагрузку на энергосистему во время дефицита, поэтому выключая одну или несколько очередей, "Укрэнерго" удерживает ее баланс.

Прежде чем переходить к плановым почасовым отключениям света, из энергосистемы "вынимают" около 25% потребления – это критическая инфраструктура (больницы и операционные, водоканалы, транспортные узлы, связь, насосные станции, военные объекты). Эти объекты нельзя выключать, ведь они обеспечивают базовую жизнедеятельность страны.

Поэтому все ограничения падают только на остальные – других 75% потребителей. Именно эти 75% делят на 6 равных частей. Каждая часть – это 12,5% от общего бытового и промышленного потребления, и именно она называется очередью.

Каждая очередь имеет по две подочереди, что позволяет планировать отключения еще точнее. Так, во время дефицита:

1 очередь = 12,5% потребления;

2 очередь = 25%;

3 очередь = 37,5% и так далее.

Где смотреть очередь (группу) и графики отключений в своей области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, все электростанции Украины пострадали от российских ударов, нет ни одной "живой". Чтобы продолжать восстановление энергетики, страна нуждается в поддержке со стороны партнеров.

