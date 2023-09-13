ЕС отказался от санкций против 4 лиц, ответственных за войну в Украине – Совет Евросоюза

Евросоюз продлил действие персональных санкций, введенных в связи с полномасштабной войной России против Украины. Они затрагивают около 1800 физических и юрлиц и будут действовать еще, по крайней мере, 6 месяцев. Впрочем, 4 лица – предположительно, россияне – из списка были исключены.

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Об этом сообщили в Совете ЕС. "Совет принял решение продлить ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины до 15 марта 2024 года", – говорится в сообщении.

При этом там напомнили: санкции применяются почти к 1800 физическим и юридическим лицам. Ограничения среди прочего предусматривают:

замораживание активов;

запрет предоставления этим лицам финансовых или иных материальных ресурсов.

Санкции фактически отменили против 4 человек

В то же время, отметили в Совете, "в контексте пересмотра санкций решено не продлевать ограничения против 4 лиц". Называть их имена – как и причины непродления ограничений – там не стали.

Тем не менее ранее Reuters сообщал, что санкции не продлят для:

бизнесмена Григория Березкина;

миллиардера Фархада Ахмедова;

бывшего руководителя российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.

О причинах такого решения не указывалось.

Также, отмечалось, санкции не собирались продлевать против российского военачальника Георгия Шуваева. Здесь же причина известна – "он скончался в прошлом году".

Суд ЕС разрешил отменить санкции против Шульгина

Ранее же суд Евросоюза уже удовлетворил иск от Шульгина об исключении его имени из обновленных санкционных списков ЕС. Фактически таким образом разрешил отменить санкции против Шульгина.

"Как объяснили в пресс-службе суда, Шульгин в своем иске не оспаривал санкции как таковые, а лишь требовал исключить его из будущих списков. В Совете ЕС ранее согласовали, что не будут включать имя Шульгина в обновленные списки – учитывая слабость аргументов против него", – рассказали в "Радио Свобода".

Как сообщал OBOZREVATEL, говорить о зарождающейся тенденции отмены санкций против россиян все же пока рано. Хотя бы потому, что тот же суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил иски 2 российских миллиардеров, требовавших снять с них санкции.

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