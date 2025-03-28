ЕС объявил новые санкции против режима Лукашенко: полный список
Европейский Союз (ЕС) наложил на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко новые санкции. Таким образом, Европа отреагировала на нарушения на очередных президентских выборах, которые прошли в стране зимой, поддержку войны РФ против Украине, внутренние репрессии и нарушения прав человека.
Об этом сообщили в Совете ЕС. Под ограничения попали 25 человек и 7 организаций, а именно:
- Олег Роман – лидер правящей партии "Белая Русь";
- 9 судей, принимавших политически мотивированные решения по делам оппозиционных активистов, включая судью Минского городского суда Анастасию Попко;
- члены Центральной избирательной комиссии Беларуси, включая заместителя ее председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскаю;
- члены Главного управления делами президента и его начальник Юрий Назаров;
- "Цыбулька-Бел", привлекающее к работам на плантации белорусов, арестованных по политическим статьям, в том числе за участие в митингах и выступавших против режима Лукашенко;
- беттинговая компания Ridotto и ее мажоритарный акционер Дмитрий Шведка;
- ОАО "Планар" и его генеральный директор Сергей Аваков;
- "Беларусские лотереи" и ее директор Николай Денисенко;
- РПУП "Завод точной электромеханики" и его директор Юрий Черный;
- ОАО "Интеграл".
Таким образом, санкционный список ЕС расширили до 310 физических лиц и 46 компаний и учреждений. Им грозит заморозка активов в странах Евросоюза, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства. Физлицам запрещено въезжать или проезжать транзитом через страны Европы.
"ЕС поддерживает народ Беларуси и решительно поддерживает стремление белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", – резюмировали в Совете ЕС.
Как ранее сообщал OBOZ.UA, с августа 2023 года против Беларуси действуют санкции, запрещающие поставлять ей товары и технологии для использования в авиации. Однако авиакомпания из Гамбии Magic Air продала беларуской авиакомпании "Белавиа" три пассажирских самолета Airbus A330. Лайнеры находятся в Минске с 17 августа 2024 года, но они прибыли в очень плохом техническом состоянии, поэтому начать авиаперевозки смогут не раньше этого весенне-летнего сезона.
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