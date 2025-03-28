УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

ЕС объявил новые санкции против режима Лукашенко: полный список

Станислав Кожемякин
Mакроэкономика
2 минуты
618
ЕС расширил санкции против режима Лукашенко

Европейский Союз (ЕС) наложил на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко новые санкции. Таким образом, Европа отреагировала на нарушения на очередных президентских выборах, которые прошли в стране зимой, поддержку войны РФ против Украине, внутренние репрессии и нарушения прав человека.

Видео дня

Об этом сообщили в Совете ЕС. Под ограничения попали 25 человек и 7 организаций, а именно:

  • Олег Роман – лидер правящей партии "Белая Русь";
  • 9 судей, принимавших политически мотивированные решения по делам оппозиционных активистов, включая судью Минского городского суда Анастасию Попко;
  • члены Центральной избирательной комиссии Беларуси, включая заместителя ее председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскаю;
  • члены Главного  управления делами президента и его начальник Юрий Назаров;
  • "Цыбулька-Бел", привлекающее к работам на плантации белорусов, арестованных по политическим статьям, в том числе за участие в митингах и выступавших против режима Лукашенко;
  • беттинговая компания Ridotto и ее мажоритарный акционер Дмитрий Шведка;
  • ОАО "Планар" и его генеральный директор Сергей Аваков;
  • "Беларусские лотереи" и ее директор Николай Денисенко;
  • РПУП "Завод точной электромеханики" и его директор Юрий Черный;
  • ОАО "Интеграл".

Таким образом, санкционный список ЕС расширили до 310 физических лиц и 46 компаний и учреждений. Им грозит заморозка активов в странах Евросоюза, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства. Физлицам запрещено въезжать или проезжать транзитом через страны Европы.

"ЕС поддерживает народ Беларуси и решительно поддерживает стремление белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", – резюмировали в Совете ЕС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с августа 2023 года против Беларуси действуют санкции, запрещающие поставлять ей товары и технологии для использования в авиации. Однако авиакомпания из Гамбии Magic Air продала беларуской авиакомпании "Белавиа" три пассажирских самолета Airbus A330. Лайнеры находятся в Минске с 17 августа 2024 года, но они прибыли в очень плохом техническом состоянии, поэтому начать авиаперевозки смогут не раньше этого весенне-летнего сезона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!