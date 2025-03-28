ЕС объявил новые санкции против режима Лукашенко: полный список

Европейский Союз (ЕС) наложил на режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко новые санкции. Таким образом, Европа отреагировала на нарушения на очередных президентских выборах, которые прошли в стране зимой, поддержку войны РФ против Украине, внутренние репрессии и нарушения прав человека.

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Об этом сообщили в Совете ЕС. Под ограничения попали 25 человек и 7 организаций, а именно:

Олег Роман – лидер правящей партии "Белая Русь";

– лидер правящей партии "Белая Русь"; 9 судей, принимавших политически мотивированные решения по делам оппозиционных активистов, включая судью Минского городского суда Анастасию Попко;

принимавших политически мотивированные решения по делам оппозиционных активистов, включая судью Минского городского суда Анастасию Попко; члены Центральной избирательной комиссии Беларуси, включая заместителя ее председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскаю ;

и секретаря ; члены Главного управления делами президента и его начальник Юрий Назаров ;

и его начальник ; " Цыбулька-Бел ", привлекающее к работам на плантации белорусов, арестованных по политическим статьям, в том числе за участие в митингах и выступавших против режима Лукашенко;

", привлекающее к работам на плантации белорусов, арестованных по политическим статьям, в том числе за участие в митингах и выступавших против режима Лукашенко; беттинговая компания Ridotto и ее мажоритарный акционер Дмитрий Шведка;

ОАО "Планар" и его генеральный директор Сергей Аваков ;

и его генеральный директор ; " Беларусские лотереи " и ее директор Николай Денисенко ;

" и ее директор ; РПУП " Завод точной электромеханики " и его директор Юрий Черный ;

" и его директор ; ОАО "Интеграл".

Таким образом, санкционный список ЕС расширили до 310 физических лиц и 46 компаний и учреждений. Им грозит заморозка активов в странах Евросоюза, а гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять им средства. Физлицам запрещено въезжать или проезжать транзитом через страны Европы.

"ЕС поддерживает народ Беларуси и решительно поддерживает стремление белорусского народа к свободной, демократической, суверенной и независимой Беларуси как части мирной Европы", – резюмировали в Совете ЕС.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, с августа 2023 года против Беларуси действуют санкции, запрещающие поставлять ей товары и технологии для использования в авиации. Однако авиакомпания из Гамбии Magic Air продала беларуской авиакомпании "Белавиа" три пассажирских самолета Airbus A330. Лайнеры находятся в Минске с 17 августа 2024 года, но они прибыли в очень плохом техническом состоянии, поэтому начать авиаперевозки смогут не раньше этого весенне-летнего сезона.

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