Беларусь купила запрещенные лайнеры Airbus: какая страна помогла обойти санкции

Авиакомпания из Гамбии Magic Air продала белорусской авиакомпании "Белавиа" три пассажирских самолета. Соглашению не помешали санкции, введенные в отношении Беларуси после того, как режим диктатора Александра Лукашенко посадил самолет с оппозиционером Роман Протасевич на борту в 2021 году.

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Речь идет о широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 емкостью 250 пассажиров каждый. "Белавиа" находится в процессе подписания контракта на покупку самолетов.

Но, несмотря на это, согласно данным Flightradar24 и двух сервисов отслеживания рейсов, с 17 августа 2024 года лайнеры находятся в Минске. Они прибыли в очень плохом техническом состоянии, поэтому начать авиаперевозки смогут не раньше этого весенне-летнего сезона.

Airbus зарегистрированы на Magic Air – согласно данным из реестра министерства юстиции Гамбии, это малоизвестная частная компания, занимающаяся лизингом самолетов и услугами авиакомпаний. В Интернете она не представлена.

В августе 2024 года некоторые СМИ сообщали, что Magic Air отправила три самолета Airbus в Беларусь из Каира (Египет), Стамбула (Турция) и Маската (Оман). Но о планах Белавиа относительно дальнейшей эксплуатации самолетов ранее не было известно.

В Управлении гражданской авиации Гамбии (GCAA) журналистам заявили, что самолеты были проданы покупателю из Объединенных Арабских Эмиратов. После этого их переправили в Минск и 19 августа 2024 года они были сняты с учета в Гамбии.

"GCAA получило сообщение от Magic Air о том, что самолеты были проданы компании из ОАЭ, и что они хотели бы переправить самолет в аэропорт Минска и соответственно отменить их регистрацию", – говорит генеральный директор управления Фанса Боянг.

Следует отметить, что в августе 2023 года Европейский Союз применил против Беларуси санкции из-за ее причастности к полномасштабной агрессии России против Украины. Под ограничения попали, в частности, товары и технологии для использования в авиации.

В Белавиа и в правительстве Беларуси не ответили на запросы о комментариях. Но в Airbus заверили, что строго соблюдают все санкционные ограничения, действующие против любой страны, поэтому не существует законного способа экспорта самолетов, их частей, документации или связанных услуг в страну, на которую наложено эмбарго. В то же время, остановить третьи стороны от нарушения санкций не может ни один производитель, а действующих методов контроля за подержанными самолетами не существует.

Ранее OBOZ.UA сообщал о планах Европейской комиссии наложить пошлины на импорт всех сельскохозяйственных товаров и азотных удобрений из Беларуси. Речь идет о категориях, которые до этого не подпадали под европейские ограничения.

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