ЕС начнет выделять Украине помощь из замороженных миллиардов Кремля: когда поступит первый транш

Украина должна получить первый транш обеспеченной замороженными российскими активами макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) до апреля. Программа продлится два года и покроет большую часть бюджетного дефицита.

Об этом, как сообщает "Укринформ", заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Мачей Берестецкий. "Мы, конечно, осознаем срочность финансовых потребностей Украины и, как мы объясняли до Рождества, планируем выделить Украине первый транш не позднее второго квартала 2026 года", – заверил Берестецкий.

Спикер напомнил, что Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на основе принципа усиленного сотрудничества. Но решение должно быть проголосовано в Европейском парламенте – вопрос вынесут на обсуждение в течение следующих нескольких недель.

Сейчас Европейская комиссия работает над предложением по регламенту, который определит условия для Украины по получению траншей. Это предложение Еврокомиссия планирует принять в январе, после чего оно также будет передано законодателям для утверждения.

Мачей Берестецкий напомнил, что Европейский совет согласился внести изменения в регламент о многолетней финансовой политике, чтобы ЕС мог предоставить кредит третьей стране. Это предложение Европейской комиссии также должно быть принято в январе, заявил спикер.

Что предшествовало

На саммите Совета Евросоюза, который прошел 18-19 декабря, было принято решение о выделении Украине 90 млрд евро макрофинансовой помощи. Но 3 из 27 стран Евросоюза – Венгрия, Словакия и Чехия – выступили против дальнейшего финансирования Украины, поэтому лидеры ЕС прибегли к статье 20 Договора о ЕС относительно механизма усиленного сотрудничества.

Это позволило им использовать в качестве гарантии для кредита собственные ресурсы бюджета Евросоюза. То есть кредит оформили на 24 страны ЕС, а не на Евросоюз в целом, однако сам долг будет обеспечен бюджетом ЕС, поэтому заемные средства будут компенсированы не самими странами, а ЕС.

Поэтому формально Чехия, Венгрия и Словакия не участвуют в предоставлении займа. Также лидеры стран ЕС все же договорились о возможности взыскать российские активы – если Кремль откажется выплачивать репарации Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 декабря Украина получила новый транш прямой бюджетной помощи от ЕС в размере около 2,3 млрд евро. Речь идет о программе Ukraine Facility: из полученной суммы 2,1 млрд евро – кредит, а 200 млн евро – грант, который не придется возвращать. Деньги направят на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

