Украина получила "новогодний" транш от ЕС: что это за деньги и куда их потратят

Украина 22 декабря получила новый транш прямой бюджетной помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере около 2,3 млрд евро. Речь идет о программе Ukraine Facility: из полученной суммы 2,1 млрд евро – кредит, а 200 млн евро – грант, который не придется возвращать. Деньги направят на покрытие первоочередных социальных и гуманитарных расходов государства.

О поступлении средств на украинские счета сообщило Министерство финансов. Отмечается, что для получения этого транша от ЕС Украина выполнила:

восемь реформационных шагов, необходимых для выделения шестого транша;

один шаг, который был предусмотрен еще в рамках четвертого транша.

"Поддержка в рамках Ukraine Facility является ключевой для укрепления макрофинансовой стабильности Украины и бесперебойного функционирования государственного управления в условиях войны. Успешное выполнение более 60 шагов Плана Украины подтверждает нашу приверженность реформам, восстановлению и движению к членству в Европейском Союзе", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Впрочем, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк считает, что сумма могла быть больше. "Судя по тому, что это только 2,3 млрд евро, то очевидно что нас снова на сотни миллионов "оштрафовали" за невыполнение маяков по Плану ЕС", – прокомментировал он.

Что такое Ukraine Facility

Ukraine Facility – это специальный финансовый инструмент ЕС, созданный для поддержки Украины в период с 2024-го по 2027 год .

. Общий объем финансовой помощи по программе составляет до 50 млрд евро .

. С 2024 года в государственный бюджет Украины уже поступило более 26,7 млрд евро по этой программе; в 2025 году – более 10,6 млрд евро.

Финансирование структурировано по трем основным направлениям: прямая поддержка бюджета, инвестиционный фонд и техническая/административная поддержка.

Основным документом для получения средств является " План Украины" , детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов.

, детализирующий перечень необходимых реформ и индикаторов. Поддержка предоставляется при условии выполнения согласованных реформ, а также соблюдения принципов демократии и верховенства права.

В целом ЕС остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины – 70,7 млрд евро с февраля 2022 года. Только в 2025 году Украина получила более 28,7 млрд евро финансовой помощи от ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, также 19 декабря после долгих споров внутри блока ЕС одобрил предоставление Украине помощи на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Вернуть этот заем Украина должна только тогда, когда страна-агрессор Россия тем или иным способом выплатит репарации.

При этом три страны ЕС пытались заблокировать этот беспрецедентный кредит. Остальные государства придумали правовой механизм, как оставить противников решения "за боротом".

