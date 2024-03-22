ЕС готов запретить зерно из России и Беларуси уже в апреле, металлургия на очереди, – Качка

Украина смогла договориться с Европейской комиссией (ЕК) о будущем запрете импорта в ЕС сельхозпродукции из РФ и Беларуси. Такое эмбарго Европейский Союз может одобрить уже в апреле. Следующей под запрет может попасть металлургическая продукция из страны-агресора.

Об этом заявил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка на саммите экспортеров, передает Forbes.ua. "Юридически это предложение может быть одобрено уже в апреле. Его предложили на рассмотрение Европейской комиссии", – сказал торгпред Украины.

Качка назвал указанный проект "хорошим документом" для Украины. По словам торгпреда, план позволяет расширять механизм запрета импорта и на неаграрные товары. Прежде всего, это товары металлургии, которые, как и продукты продукты, до сих пор не подпадали под санкции.

В целом Украина ставит цель полностью остановить поставки сырья из РФ в Евросоюз. "Для нас важно реализовать проект вытеснения российского сырья, полуфабрикатов и замены их украинскими", – отметил Качка.

Кроме того, эмбарго на российскую и беларускую агропродукцию в ЕС подаст четкий сигнал фермерам, которые протестуют по всей Европе. Они получат подтверждение, что РФ и Беларусь создают больше проблем и неудобств, чем украинские товары.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта Еврокомиссия официально выдвинула предложение повысить тарифы на ввоз зерновых из России и Беларуси. Таким образом в ЕС намерены, в частности, бороться с экспортом Россией незаконно присвоенного украинского зерна.

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