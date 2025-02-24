ЕС частично снял санкции с Сирии: какие ограничения отменили

Европейский Союз (ЕС) снял ряд экономических санкций с Сирии. Причиной стало падение диктаторского режима Башара Асада. В первую очередь, смягчение санкционного режима затронуло энергетический и транспортный секторы.

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Ослабление санкций направлено на поддержку "инклюзивного политического перехода в Сирии и ее быстрого экономического восстановления, реконструкции и стабилизации". Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"ЕС стремится содействовать взаимодействию с Сирией, ее народом и бизнесом в ключевых областях энергетики и транспорта, а также содействовать финансовым и банковским операциям, связанным с такими секторами и теми, которые необходимы для гуманитарных целей и восстановления", – отмечается в релизе. В частности, Совет ЕС постановил:

приостановить секторальные меры в энергетическом (в том числе нефтегазовом и электроэнергетическом) и транспортном секторах;

исключить пять компаний(Промышленный банк, Народный кредитный банк, Сберегательный банк, Сельскохозяйственный кооперативный банк и Сирийские арабские авиалинии) из черного списка;

разрешить предоставление средств и экономические ресурсы в распоряжение Центрального банка Сирии;

ввести исключения из запрета на установление банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территории ЕС, чтобы осуществлять операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также операции, необходимые для гуманитарных целей и целей восстановления;

банковских отношений между сирийскими банками и финансовыми учреждениями на территории ЕС, чтобы осуществлять операции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, а также операции, необходимые для гуманитарных целей и целей восстановления; разрешить ввоз в Сирию предметов роскоши для личного пользования.

"Мы продолжим приостановку санкций против Сирии. Это касается транспортного, энергетического и банковского секторов", – процитировало Politico слова главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас. В Совете ЕС добавляют, что продолжат работу над определением санкционных ограничений, которые уже можно отменить.

В то же время ЕС сохранил санкционные списки, связанные с режимом Асада, сектором химического оружия и незаконной торговлей наркотиками. Также сохраняются запреты на торговлю оружием, товарами двойного назначения, программным обеспечением для перехвата и наблюдения, а также на импорт и экспорт товаров культурного наследия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее члены ЕС договорились постепенно ослаблять санкции, введенные против Сирии в результате жестокого подавления протестов в 2011 году правительством Асада. Также санкции против Сирии ослабили США, разрешив отдельные операции в сфере энергетики.

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