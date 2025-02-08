ЕС ограничивает санкции против Сирии: на какие шаги пойдут и к чему это приведет

Энергетическая промышленность Сирии может получить новый толчок к развитию после ослабления санкций ЕС. Изменения могут включать отмену запрета на импорт нефти из страны и экспорт технологий для нефтегазовой промышленности.

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Об этом сообщает издание Вloomberg. Изменения потенциально также отменят ограничения на финансирование добычи или переработки нефти, а также строительство новых электростанций. По словам людей, знакомых с этим вопросом, ЕС также рассматривает исключение нескольких банков из списка санкций и частичную отмену некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии.

Замораживание активов в ЕС, связанном с центральным банком, скорее всего, останется в силе, сказали люди, говорившие на условиях анонимности, чтобы обсудить частные обсуждения.

В прошлом месяце министры иностранных дел ЕС согласовали дорожную карту постепенного ослабления ограничений по Сирии после свержения Башара Асада, ее давнего президента и союзника России и Ирана.

Государства-члены еще не договорились о том, как будет работать этот механизм пересмотра. Некоторые столицы ЕС хотят по сути наложить вето на любой пересмотр, как только он будет запущен. Снятие санкций поддержит Сирию в ее хрупком переходном периоде под руководством нового президента Ахмеда аль-Шараа, лидера исламистских повстанцев, который помог свергнуть Асада в конце прошлого года. Это позволило бы миллионам переселенцев вернуться домой, многие из которых нашли убежище в Европе. Это также облегчит поток гуманитарной помощи и поощрит защиту женщин и этнических меньшинств.

Блок активизирует усилия по выстраиванию отношений с новыми лидерами Сирии, а также стремится ограничить влияние России, главного союзника свергнутого президента.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного природного газа в страны Европейского Союза. По его словам, это решение необходимо в рамках продолжения санкционной политики против России.

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