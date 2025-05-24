Должно быть уважение, а не угрозы: в ЕС ответили Трампу относительно планов ввести пошлины 50% на все товары

Евросоюз отреагировал на угрозы Дональда Трампа относительно возможных 50% пошлин на европейские товары. В Брюсселе отметили, что любое соглашение с США должно строиться на взаимном уважении, а не на ультиматумах.

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Как сообщает The Guardian, еврокомиссар Марош Шефчович подчеркнул, что Европейский Союз готов к сотрудничеству, но торговля должна базироваться на уважении, а не на давлении. Он подчеркнул, что ЕС стремится договориться, но "готов защищать свои интересы".

"Торговля между ЕС и США не имеет аналогов и должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах", – написал Шефчович в соцсети X после разговора с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Лутником.

Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен отметил, что угрозы Трампа не помогают переговорам, но "мы готовы ответить". А глава МИД Италии Антонио Таяни подчеркнул, что цель – "нулевые тарифы за нулевые тарифы".

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин назвал заявление Трампа "крайне разочаровывающим".

"Тарифы вредят всем сторонам. Они не только повысят цены, но и повредят одному из самых динамичных торговых партнерств в мире", – заявил премьер.

Евродепутат из Германии Бернд Ланге допустил возможность контрмер.

"Мы не позволим давить на себя и объективно попробуем начать переговоры на следующей неделе. Если переговоры будут неудачными, Европейский Союз достаточно силен, чтобы применить контрмеры, чтобы компенсировать экономические убытки", – сказал он.

По официальным данным, в прошлом году объем экспорта ЕС в США составил более 600 млрд долларов, а импорта — 370 млрд.

Как уже сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС). Он утверждает, что это должно произойти с 1 июня. Причина - безрезультатные, по его словам, переговоры между США и ЕС.

В течение ближайших недель торговая война США может набрать новые обороты – Дональд Трамп объявил о планах по новым пошлинам для импортных товаров. Пока неизвестно, что это за товары и какие ставки сборов обсуждаются в американской администрации.

Ранее же Трамп заявлял, что хочет, чтобы ЕС закупил у Штатов энергоносителей на 350 млрд долларов. В таком случае, по его словам, торговый дефицит между США и ЕС был бы нивелирован.

Но уже 9 апреля президент США неожиданно объявил о 90-дневной паузе относительно новых пошлин на импорт для большинства стран – в этот период они будут снижены до 10%. В то же время тарифы для Китая выросли до 125%.

А 16 мая заявил президент США Дональд Трамп объяснил, что американская администрация не имеет возможности вести переговоры со всеми своими торговыми партнерами, поэтому пошлины введут без предварительных в одностороннем порядке.

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