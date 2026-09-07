Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 13 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,3-44,8 грн. Вечером же 7 сентября 2026 года там покупали валюту в среднем по 44,33 грн, а продавали по 44,82 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удешевление доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация ожидается в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,3-44,8 грн. Вечером же 7 сентября там:

покупали доллар по 44,28 грн;

продавали – по 44,82 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, несмотря на то, что начало осени обычно становится для рынка непростым периодом, ныне, по ожиданиям, "курс будет меняться гораздо спокойнее, чем информационный фон". В частности, прогнозируется, что в ближайшее время доллар "может в значительной степени остаться в рамках августовской "курсовой модели".

Как объяснил Лесовой, этот парадокс объясняется тем, что нынешний курс все меньше и меньше является прямым отражением одного отдельного фактора. По его словам, дело в том, что на него одновременно влияют:

спрос импортеров;

объемы предложения валюты;

международные поступления;

инфляция;

ситуация в энергетике;

мировые цены на сырье;

психологические настроения населения.

Вместе с тем, подчеркнул банкир, Нацбанк не позволяет рынку "слишком резко реагировать на каждый новый раздражитель". Т.е., регулятор, отмечается, контролирует ситуацию.

"Война оставляет огромный простор для непредсказуемых событий, поэтому абсолютной гарантии стабильности на валютном рынке не существует. Однако в нынешних условиях ситуация на валютном рынке, скорее всего, останется прогнозируемой: несмотря на риски, которых все больше будет увеличиваться, Нацбанк может удачно сдерживать "эмоции" курсов, не давая им "выйти из берегов", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня– сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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