Переговоры провалились: Трамп готовиться ввести огромную пошлину на все товары ЕС

Президент США Дональд Трамп намерен ввести пошлины в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС). Он утверждает, что это должно произойти с 1 июня. Причина – безрезультатные, по его словам, переговоры между США и ЕС.

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Об этом Трамп сообщил на своей платформе Truth Social. При этом:

Выразив ранее уже озвученное мнение, что ЕС был создан с целью "использовать Соединённые Штаты в торговле".

Назвав ЕС "чрезвычайно трудным партнером".

Обвинив Евросоюз в том, что его действия привели к торговому дефициту с США в более 250 млрд долларов в год.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркнул Трамп, в потенциальном решении о пошлине будет предусмотрено исключение. Его он намеревается сделать для продукции, произведённой или собранной в США.

Чего Трамп хочет от ЕС

Тем временем, США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары. Там настаивают на том, что без уступок Союз не сможет достичь прогресса в переговорах о пошлинах, говорится в материале FT.

Его авторы отмечают: США недовольны тем, что ЕС предложил взаимное снижение тарифов. А также не стали включать в переговоры обсуждение налога на цифровые услуги.

Ранее же Трамп заявлял, что хочет, чтобы ЕС закупил у Штатов энергоносителей на 350 млрд долларов. В таком случае, по его словам, торговый дефицит между США и ЕС был бы нивелирован.

"Дефицит в торговле с ЕС ...исчезнет быстро. ...Один из легких способов – если они будут покупать у нас энергию. …Они могут её купить, и мы избавимся от 350 миллиардов за одну неделю. Им придется купить", – сказал Трамп в насале апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп планирует ввести повышенные пошлины на импорт для тех торговых партнеров, кто не достигнет соглашений в течение 90-дневной паузы, объявленной в апреле. В связи с этим он призвал партнеров к "добросовестным" переговорам с американской администрацией – однако, какие именно переговоры можно назвать "добросовестными", не объяснил.

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