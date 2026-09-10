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Алексей Голобуцкий
Алексей Голобуцкий
Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций

Блог | Откуда у поляков чувство безнаказанности?

Иллюстрация. Надпись 'Польша для поляков'
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Варшава. 33-летний поляк в центре города прямо на пешеходном переходе ударил кулаком по голове молодого украинца. Тот потерял сознание и упал на дорогу.  

Украинец, приехавший в Польшу на несколько дней в качестве туриста, в результате получил ссадины, синяки вокруг глаз (очевидно, и сотрясение мозга), повредил зуб. Поляка полиция задержала уже через несколько минут.

То, что агрессия в отношении украинцев не стихает, а только нарастает, свидетельствует об отсутствии у властей политической воли установить жесткие правила для поляков. Те, очевидно, полностью уверены в безнаказанности. И у них есть основания для такого вывода.

Если бы речь шла о китайцах, индийцах или арабах, то вопрос решили бы национальные анклавы (как они повсеместно поступают в эмиграции): свой язык, свои правила, своя безопасность... Но вежливые украинцы демонстрируют толерантность и супер-ассимилятивность. За что и получают по полной. Поэтому вариант для них остается только один: более или менее экстренно покидать Польшу.

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