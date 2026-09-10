1. Спикер МИД Тихий отметил, что со времени обсуждения 28-пунктного плана США реальность изменилась и поэтому над нужно обновление подхода.

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Далее текст на языке оригинала.

"Можу обережно сказати, що усвідомлення цих оновлених підходів є в американської сторони, а не лише української", –

розповів він на брифінгу.

В тому ж руслі:

"Це не те, що раніше. Цей [американський візит] ефективніший", –

цитує інформагенція AFP коментар чільного джерела в адміністрації президента України.

2. Майже водночас держсекретар США Рубіо заявив, що після останніх контактів щодо війни в Україні протягом найближчих кількох тижнів може з’явитися "дорожня карта" для відновлення переговорів.

За його словами, сторони все ще мають чіткі "червоні лінії", однак останні переговори у Києві та Москві дозволили відновити змістовний діалог після кількох місяців без суттєвого прогресу.

3. У зв’язку з цим – фрагменти інтерв’ю "Німецькій хвилі" [DW] мера Харкова Терехова:

"Я вам хочу сказати, що на кожному етапі війни були хвилі, коли і наш президент, і уряд, і дипломатія, і наші міжнародні партнери казали, що от-от-от, і ми вийдемо на перемовини,

от-от-от, і будемо закінчувати війну. Але, на жаль, < > кожного разу все зривалося. Але надія така є, існує і буде існувати.

< > На моє глибоке переконання, < > перемовини безумовно потрібні".

І ще – від нього ж:

"Я хочу сказати, на жаль, ми сьогодні на відбудову в цьому році від держави не отримали жодної копійки. Жодної копійки"…