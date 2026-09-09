Apple впечатляет новинками: компания представляет iPhone Duo, 18 Pro и Pro Max, новые Apple Watch и AirPods. Подробности презентации

Компания Apple, которая на протяжении многих лет является флагманом на рынке гаджетов, подготовила новинки для пользователей. 9 сентября в 20:00 по киевскому времени в Купертино, США началась ежегодная презентация, изюминкой которой стал первый складной iPhone.

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Кроме того, на мероприятии под названием Surprise and shine миру покажут новые модели iPhone — 18 Pro и Pro Max. Базовый 18-й смартфон пока еще находится в разработке и будет презентован не раньше весны 2027 года.

OBOZ.UA предлагает текстовую онлайн-трансляцию события. Присоединиться к просмотру можно на официальном YouTube-канале Apple.

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– Siri получит отдельное приложение с ИИ.

– В новых смартфонах мы увидим процессор А20 Pro – 6-ядерный процессор, 2 новых суперядра, которые работают на 20% быстрее, и 4 новых энергоэффективных ядра. Суперядра относятся к категории "настольных" и являются "самыми быстрыми среди всех смартфонов".

– iPhone 18 Pro будет доступен в 4 цветах – насыщенном чёрном, изысканном серебристом, новом синем "ледниковом" и бордовом, который окрестили главной новынкой.

– Компания представила новое поколение iPhone — 18 Pro и Pro Max.

– В этом году презентацию Apple впервые проводит новый генеральный директор компании Джон Тернус.

Ранее OBOZ.UA давал советы пользователям техники Apple:

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