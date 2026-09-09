В Украине распродают банковские активы: имущество какого учреждения "пустят с молотка"

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать на аукционе активы "РВС Банка", который подлежит ликвидации. Начальная цена реализации лота составляет 26,4 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили:

на 18,9 млн грн на продажу выставлены права требования по кредитам;

на 7,5 млн грн – объекты недвижимого имущества, основных и транспортных средств.

"На этой неделе (7-11 сентября) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов АО "РВС Банк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов, на общую сумму 26,4 млн грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: средства, полученные от продажи активов, будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Когда Ощадбанк может "отключить" карты некоторых украинцев

В то же время, Ощадбанк продлил действие своих карт, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года. Теперь они будут действовать по крайней мере до 31 декабря 2026 года. Продление состоится в автоматическом режиме – однако не для всех карт. В частности, исключения составят карты:

по которым не проводились операции с 1 января 2025 года или которые не использовались;

с остатком средств на счете меньше или равном нулю.

При этом подчеркивается: причин продления срока действия карт две. Это:

военное положение;

стремление банка обеспечить клиентам удобство.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2026 года. Продолжение происходит автоматически для карточек, срок которых истек с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за первую половину 2026 года украинские банки закрыли 61 отделение. Больше всего – Ощадбанк, сеть которого с января по июнь сократилась на 16 подразделений. В тройку лидеров также вошел ПриватБанк, который закрыл 8 отделений.

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