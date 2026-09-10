Трамп звонит и заигрывает с Путиным: успеет ли Европа вооружить Украину. Интервью с Безсмертным

После поездок Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев Дональд Трамп включился в процесс и в очередной раз поговорил с Владимиром Путиным. В Вашингтоне говорят о новых предложениях, Киев подтверждает – американцы действительно ищут варианты, как закончить войну. Но Москва пока не показывает, что готова отказаться от своих требований. Разговор Трампа с Путиным это лишь подтвердил. Российский диктатор вновь заявил о "целях" войны и в то же время заверил, что Россия якобы не собирается нападать на Европу. Для Кремля вопрос не ограничивается Украиной. Путин хочет восстановить прямые отношения России с США, включая торговлю и другие экономические связи. Поэтому Москва может соглашаться на имитацию новых переговоров, но не на быстрое завершение войны.

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Для Трампа время также имеет значение. Осенью в США состоятся выборы в Конгресс, и президенту нужен результат, который он сможет показать избирателям. Именно поэтому Вашингтон может искать хотя бы небольшую договоренность, которая продемонстрирует движение вперед. Одним из таких шагов может стать прекращение ударов по энергетике. Для Украины это особенно важно в преддверии зимы. Но даже если Москва согласится, остается вопрос – будет ли она выполнять такую договоренность.

Пока же Украина вынуждена готовиться к продолжению войны. Именно это показал 36-й "Рамштайн". Союзники говорили прежде всего о том, что нужно к зиме: ракеты для Patriot, другие средства ПВО, боеприпасы, дроны и оборудование для защиты энергетики. Великобритания объявила о пакете помощи на 100 млн фунтов. Европейские страны готовят закупку американских ракет для Patriot через PURL. США призывают европейцев не сокращать помощь Украине и одновременно укреплять собственные армии.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Безсмертный.

– Начнем с переговоров. После визитов спецпредставителей Трамп позвонил Путину. Разговаривали около часа, то есть не так уж и много времени. Как вы охарактеризуете этот очередной звонок, есть ли какой-то результат?

– Лучше всего эту динамику и сопоставление можно увидеть, если проанализировать то, что озвучил Ушаков, помощник Путина. Ведь здесь есть встреча Виткоффа и Кушнера с Путиным в Москве, телефонный разговор между Трампом и Путиным и два его освещения. Почему это важно? Тексты Ушакова очень выверенные, и по ним легко почувствовать эту динамику. Что бросается в глаза в обоих случаях, так это склонность к обсуждению экономических вопросов, крупных бизнес-проектов, будущего взаимодействия и так далее. Я бы сейчас предложил такое разделение не только нынешнего разговора, но и перспектив. До выборов в Государственную думу России будет ощутима игра Трампа на Путина. Обратите внимание на последнюю фразу Ушакова: Путин отметил роль первой леди в возвращении украинских и российских детей домой. Я вообще думал, зачем это было сказано. А с точки зрения влияния на электорат это очень весомый момент. Это говорит о том, что сейчас информационное поле и эти диалоги работают на его наполнение и подготовку к выборам в России. Там появились моменты об учете ситуации на местах, первопричинах и так далее. То есть всё делается для того, чтобы Путин мог наполнять своё информационное поле и подавать это российскому электорату. А вот после выборов, я думаю, игра будет уже в пользу Трампа. Ведь в ноябре у Трампа выборы. Поэтому я бы так разделил эти периоды.

Что касается результативности, то, знаете, мне даже стыдно об этом говорить, потому что я знаю, что это абсолютно не имеет отношения к переговорному процессу. В этом звонке, в этом диалоге нет ничего, что можно было бы назвать результатом. Собирая чемоданы в Киеве, Кушнер и Виткофф сказали, что работа над возобновлением переговорных основ только начинается. И президент Украины сказал, что гости предложили несколько новых пунктов, над которыми необходимо поговорить. То есть это означает, что нового документа на самом деле не было. Есть несколько идей, над которыми можно поработать, и не больше, и не меньше. Если обсуждается, кто будет организатором встречи, называется несколько стран и так далее, то нужно понимать, что мы находимся на нулевой отметке. А это означает, что будет наполняться лишь информационное поле. По сути, в вопросах переговоров абсолютно ничего не будет происходить.

– Зачем тогда президент США лично вмешивается на этом этапе, когда, кажется, даже не о чем говорить? Исключительно для того, чтобы выступить "агитатором" российского президента перед выборами в Госдуму?

– Совершенно верно. Вспомните, кто просил Трампа отправить грузовики с лекарствами и оборудованием во время пандемии? Путин ему об этом не говорил, но он отправил грузовики в Россию. То есть это показательная игра в поддержку Путина. Затем он демонстрирует то же самое, заявляя о Мелании и ее роли в возвращении российских детей. Ну, такого кощунства я просто представить себе не мог. Человек, который похищал украинских детей, в отношении которого Международным уголовным судом зафиксирован факт, в отношении которого выдан ордер, позволяет себе говорить такие вещи. И поведение обоих – и Трампа, и Путина – выглядит напускным. Здесь нет сути переговорного процесса, они его вообще не затрагивали. Это игра в уступки друг другу, причем показательная игра. Это показные вещи, не имеющие никакого отношения к реальному ходу событий.

– Отмечалось, что по итогам визита спецпредставителей президент США будет разговаривать по телефону с президентом Украины, но этого не произошло. Якобы предварительно согласована встреча во второй половине сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Но почему Трамп не позвонил Зеленскому сейчас? Все-таки эмиссары были и в Москве, и в Киеве, и якобы такой разговор был предварительно согласован. И опять же возвращаемся к вопросу давления на Украину.

– Я не исключаю, что звонок возможен в ближайшие дни. Встреча 20-го числа – это встреча на полях Генеральной Ассамблеи на высоком уровне. Это не двусторонняя встреча. Встретились, обменялись парой фраз и разошлись. И в этот день у Трампа может быть три, пять, а может, и больше контактов, в зависимости от его желания. Поэтому полагаться на эту встречу как на серьезную не следует. А к той же агитации за Путина добавьте еще и то, что вы сказали, то есть давление на Украину путем того, что сейчас не то что не помогают Украине, а даже не продают ракеты для Patriot. Я уже не раз говорил, что у США ракет достаточно для того, чтобы и защищать свои объекты в Персидском заливе, и продавать их Украине. Но видите ли, он раскрутил этот информационный маховик, будто бы уже ничего нет, всё закончилось полностью. Он просто врет. Это все прекрасно знают. Неслучайно в "Рамштайне" были расставлены абсолютно правильные акценты. Подписать контракты с Lockheed Martin сейчас и в течение нескольких месяцев, чтобы европейские доноры выделили деньги, а затем по этим контрактам, уже после выполнения украинских заказов, соответствующие объемы ракет возвращались этим странам. То есть здесь видно, что Трамп просто подыгрывает Путину, в том числе создавая такой информационный эффект дефицита. На самом деле он абсолютно искусственный.

– Что касается "новых идей". Что это может быть? Потому что в информационном поле звучало много разного: снова Донбасс, вывод украинских Вооруженных сил. Даже звучало, что американцы, возможно, привозили предложение об изменении Конституции на этом фоне и всё в этом роде.

– Если Виткофф с Кушнером и привозили что-то, то это имеет деловой подтекст, который играет на руку Трампу. Я допускаю, что могла возобновиться тема аренды Запорожской атомной станции, создания какого-то анклава или эксклава на территории оккупированной части Украины. Я не исключаю, что такие разговоры могут вестись, но и первое, и второе являются абсолютно неконституционными. Этот транзакционный бизнес-подход – фактически единственный источник, которым Трамп и эта группа мародеров способны наполнить переговорный процесс. У них больше ничего нет. Более того, разговоры о том, что к переговорам привлечены крупные группы, не соответствуют действительности. Никто к этим группам не привлечен. Кроме того, обратите внимание: вместе с Виткоффом и Кушнером в Москву прибыли представители администрации, в частности представитель Министерства финансов, исполняющий обязанности главы санкционного департамента. Думаю, именно здесь и нужно искать ответ. Но все это направлено лишь на реализацию бизнес-проектов между Путиным и Трампом, российско-американских проектов. Ведь обратите внимание: этот пункт появляется и после встречи Ушакова, Виткоффа и Кушнера с Путиным, и после телефонного разговора. Это единственное, что осталось железобетонным, плюс первопричины и ситуация на местах, как они сейчас говорят. То есть очевидно, что Вашингтон, если и привез что-то, то привез какие-то бизнес-схемы.

– Энергетическое перемирие, опять же, активно присутствует в информационном поле. Может ли Путин пойти на некую имитацию этого до выборов в Конгресс, тем самым пойдя навстречу своему другу Дональду и отблагодарив его за нынешний звонок поддержки?

– Такая игра возможна, более того, я уверен, что она будет, потому что она нужна Москве. Все разговоры о том, что Москва способна подорвать энергетическую устойчивость Украины этой зимой, – это надуманные вещи. В настоящее время украинская энергосистема превратилась в совокупность локальных систем, подсистем, вплоть до домохозяйств. А вся энергосистема, как известно, построена по сетевому принципу, и поражать ее в настоящее время можно уже только через системы связи. Что касается российской энергосистемы, я вам гарантирую: Россия просто выйдет из строя этой зимой.

Я чувствую настроение украинского высшего руководства, вижу настроение командования, понимаю, что между строк иногда говорит Роберт Броди. И понимая, что российская энергосистема, как и система энергетических потоков, построена по линейной схеме, для ее разрушения не требуется каких-то чрезвычайных усилий. И поэтому Путин, когда Кушнер и Виткофф говорят, что он готов вести диалог, рассчитывает на то, что именно эта сфера будет введена в некое перемирие или что-то подобное.

Не случайно он так решительно скажет "нет", ведь на самом деле Вооружённые силы очень серьёзно ударили его по болячим местам. Во-первых, перекрыт экспорт зерна. Во-вторых, продолжается перекрытие экспорта энергоресурсов. В-третьих, нанесён удар по перерабатывающей промышленности. В-четвёртых, наносятся удары по производству топлива, ракетному производству и так далее. И я даже не буду сейчас затрагивать тему логистики, потому что логистика — это сигнал обществу о том, что вы должны понять: вы живете в условиях, недостойных человека. Поэтому я почти убежден, что это будет не просто "алаверди", это будет крайняя необходимость для Путина. Этот хитрый способ, играя с Трампом, добиться так называемого перемирия, будь то энергетического или какого-то другого в этом ключе. Неслучайно он сейчас скажет "нет". Поэтому то, что сейчас будет игра на Трампа и Путина, а после выборов в России – Путина на Трампа, как вы говорите, эти "алаверди", я в этом не сомневаюсь. И это видно по этим заигрываниям Виткоффа, Кушнера, по звонкам Трампа и так далее. Это демонстрация взаимной симпатии.

– Трехсторонняя встреча. Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что после визитов американских представителей в Москву и Киев Вашингтон получил положительные сигналы и теперь возможен определенный прогресс. На ваш взгляд, зачем эта трехсторонняя встреча нужна именно сейчас и что на ней может произойти нового, принципиально отличного от предыдущих переговоров?

– Все же понимают, и Рубио в том числе, что встреча, если и состоится, то будет безрезультатной. Зачем тогда? Потому что такая встреча понадобится Трампу. И здесь ситуация такова, что если встречи не будет, Трамп скажет, что отношения между ними таковы, что они не терпят друг друга, и умоет руки. Таким образом он снимает с себя ответственность и может, в том числе, как-то объяснять своему республиканскому избирателю такую позицию.

– Очередной "Рамштайн" состоялся на фоне того, что реальных признаков перемирия пока не видно. Украина и её партнеры готовятся к тяжёлому осенне-зимнему периоду. Насколько этот "Рамштайн" результативен?

– Во-первых, обратите внимание на фразу Писториуса о том, что Германия предоставит Украине ракеты в количестве, выраженном трехзначным числом. То есть речь идет о том крупном пакете, который сейчас собираются сформировать Германия и девять европейских государств, у которых на данный момент есть запасы PAC-2 и PAC-3. Напомню, что министр иностранных дел Германии Вадефуль, находясь в Украине, говорил о 600. Ну, 600 – не 600, но я думаю, что в итоге Украина получит 360 единиц, потому что это число очень часто повторялось в ходе встречи в Рамштайне. То есть они его уже одобрили. В общем, если принять во внимание позицию Великобритании, позицию нового министра обороны, позицию Бориса Писториуса и позицию других государств, то можно сказать, что Украина получит эти 360 ракет.

Что касается контрактов, то ходят две цифры – одна тысяча и две тысячи. На это выделено 3,2 миллиарда евро. Отдельным решением Европейского Союза разрешено использовать эти средства для закупки оружия и оборудования за пределами Европейского Союза, поскольку кредитные ресурсы были расписаны только для использования в пределах Европейского Союза. Это означает, что эти контракты могут быть заключены с Южной Кореей, Японией, США, но через посредника, через третью страну, которая не ведет войну.

Украина получает большое и достаточное количество ракет AIM-9. Это ракеты для сбивания реактивных беспилотников, "шахидов". Ракеты системы "воздух-воздух" у нас запускаются с самолета, поэтому это тоже очень позитивный момент. Кроме того, как сказал Писториус, и это было подтверждено министром обороны Великобритании, десятки тысяч боеприпасов крупного калибра будут отправлены для украинской артиллерии. Это еще один серьезный проект.

Ну и еще одно – это поставка в соответствии с указанными контрактами обеими странами беспилотников. В этом процессе очень серьезную роль сейчас играют Дания и Нидерланды. И их тоже не стоит сбрасывать со счетов. Ну и не стоит забывать о том, что контракты с Финляндией и Швецией находятся в стадии выполнения. Они тоже оказывают очень серьезную помощь, плюс Норвегия продолжает финансировать многие из этих вопросов. Я не услышал окончательного ответа только по Испании и Греции. Обе страны были первыми названы среди девяти, которые окажут помощь, ведь и Греция, и Испания обладают наибольшими запасами, и они могли бы серьезно помочь Украине. Возможно, они и названы среди первых, потому что есть расчёт на то, что они могут оказать помощь или даже уже окажут, и это согласовано.

– Привлекает внимание очень жесткий тон выступления генсека НАТО Марка Рютте.

– Да, на этот раз он довольно резко высказался в адрес европейских партнеров, которые должны осознать всю серьезность ситуации, в которой сейчас находится Украина. Ведь это не только проблемы нашей страны, это вопрос безопасности Европы. Ну и не могу не упомянуть о тональности выступления Элбриджа Колби, заместителя министра обороны США, который в настоящее время отвечает за вывод американских войск из Европы. И эта фраза о том, что нужно вкладывать деньги в оборону, потому что война в Украине может затянуться на годы, является базовой с точки зрения понимания в США как перспектив мирных переговоров, так и ситуации вокруг российско-украинской войны. Он руководитель политического департамента министерства обороны, то есть именно тот человек, который на самом деле находится на передовой разработки стратегии, военной стратегии США. Если он это сказал, это означает, что базовый вариант в нынешних США выбран именно этот.