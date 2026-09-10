О победе партии "Альтернатива для Германии" на выборах в земле Саксония-Анхальт.

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Так почему же она пользуется наибольшей поддержкой именно среди жителей восточных земель ФРГ?

Во-первых. Поддержка в Восточной Германии (бывшей ГДР) связана с тем, что там власти в эпоху "Холодной войны", с одной стороны, провели серьезные чистки местных кадров от членов НСДАП, СС, гестапо и т. д., но, с другой стороны, пытаясь как-то интегрировать новое государство в социалистический лагерь и решить проблему с нацистским прошлым, пошла по очень простому пути.

Объявили, что нацизм – это дело западных немцев, а восточные здесь ни при чем. СЕПН просто переложила всю вину за нацистские преступления на ФРГ.

То есть была сконструирована картина прошлого, которая существенно отличалась от исторической действительности.

Официальная восточногерманская пропаганда называла события 17 июня 1953 года "фашистским путчем", а Берлинская стена, возведённая в 1961 году, получила название "антифашистский защитный вал". Такие конструкции, как "преодоленное наше прошлое", "фашистская опасность", ассоциировались исключительно с западногерманским обществом и государством.

В популярной исторической литературе и выступлениях лидеров СЕПН немецкое прошлое изображалось предельно просто – выделялись две линии немецкой преемственности:

1. негативная, империалистическая линия, которая непосредственно ведет от кайзеровской империи через Третий Рейх к ФРГ, и

2. положительная линия революционного рабочего движения КПН до ГДР. Новая власть просто "освободила" от необходимости переосмысления памяти огромное количество людей, которые, возможно, и не принимали непосредственного участия в преступлениях гитлеровского режима, но, по крайней мере, не имели против него ничего против. В результате у восточных немцев сформировался комплекс превосходства над своими соседями, которых запугали западные победители.

Поэтому, несмотря на три десятилетия объединения, "стена в головах" остается ощутимой. Кроме того, советский государственный патернализм сформировал у многих граждан привычку ожидать от государства жёсткого контроля и защиты. После 1989 года этот запрос на "сильную руку" и простое деление мира на "своих" и "чужих" частично трансформировался в поддержку популистских лозунгов AfD.

Именно где-то здесь кроется некоторая доля объяснения симпатий восточных немцев к "АдН".

Во-вторых, добавим сюда ещё отток населения, безработицу, низкие зарплаты.

Уровень заработной платы, пенсий и накопленного капитала на Востоке до сих пор ниже, чем на Западе. На сегодняшний день в руках восточных немцев находится лишь 1,7 процента ключевых позиций в немецкой экономике, политике и государственном управлении. Это породило устойчивое ощущение "колонизации" и восприятие себя как граждан второго сорта. AfD успешно играет на этом чувстве обиды и несправедливости.

Особую роль сыграла преступная официальная миграционная политика. Восточногерманское общество исторически было гораздо более гомогенным, чем западное. Миграционный кризис и последующие волны беженцев вызывают на Востоке мощное сопротивление: "Государство говорит, что у него нет денег на наши школы и инфраструктуру, но находит миллиарды на интеграцию мигрантов".

Также не забываем о немцах-переселенцах из бывшего СССР.

А это примерно 2,5 млн человек (3,2% избирателей), которые в основном смотрят московское телевидение, а AfD активно эксплуатирует эти тезисы, выступая против санкций в отношении Московии, против военной помощи Украине и за возвращение к дешёвым московитским энергоносителям, что находит серьезный отклик у восточного электората.

Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ) – правящая в ГДР марксистская политическая партия, созданная в 1946 году в советской оккупационной зоне Германии в результате объединения коммунистической (КПН) и социал-демократической партий Германии.

Германская демократическая республика (ГДР) – марионеточное социалистическое марксистское немецкое государственное образование на оккупированной территории, подконтрольной СССР.

Существовала с 7 октября 1949 г. по 3 октября 1990 г.