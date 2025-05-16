Трамп снова пугает мир пошлинами: к чему всех готовят в США

Торговая война США может набрать новые обороты - в течение ближайших недель Белый дом может объявить о новых пошлинах для импортных товаров. Пока неизвестно, что это за товары и какие ставки сборов обсуждаются в американской администрации.

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Об этом, как сообщает Bloomberg, 16 мая заявил президент США Дональд Трамп. Он объяснил это тем, что американская администрация не имеет возможности вести переговоры со всеми своими торговыми партнерами, поэтому пошлины введут без предварительных в одностороннем порядке.

Он отметил, что министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник "разошлют письма, в которых будут сообщать людям", сколько "они будут платить за ведение бизнеса в Соединенных Штатах". По словам Трампа, всего 150 стран хотят заключить торговые соглашения с США, но что это за страны, он не уточнил.

"Я думаю, что мы будем очень справедливыми. Но невозможно встретиться с таким количеством людей, которые хотят нас видеть", - сказал президент во время визита в Объединенные Арабские Эмираты.

2 апреля Дональд Трамп подписал указ о взаимных пошлинах "по всему миру". По его словам, это будет "золотой век Америки". Предполагается, что таможенные тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов. Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие сборы для десятков стран с наибольшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

Но уже 9 апреля президент США неожиданно объявил о 90-дневной паузе в отношении новых пошлин на импорт для большинства стран - в этот период они будут снижены до 10%. В то же время тарифы для Китая выросли до 125%.

Также OBOZ.UA сообщал, что уже в этом месяце США и Китай согласовали торговое перемирие на 90 дней, снизив пошлины более чем на 100%. Обе стороны согласились временно приостановить действующие дополнительные тарифы, наложенные в рамках последних распоряжений и тарифных объявлений, и отказаться от нетарифных контрмер, которые действовали с апреля. Ожидается, что это поможет избежать новых экономических потрясений, стабилизировать цены и начать новые переговоры о нормализации отношений.

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