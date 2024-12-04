Доллар будет расти: украинцам рассказали, чего ожидать от курса в 2025 году

В 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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Об этом говорится в прогнозе неправительственных финансовых экспертов. По их мнению, в частности:

темпы девальвации в 2025 не будут выше, чем в 2024-м;

"заметной турбулентности на валютном рынке не будет".

Дело в том, отметил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук, что Нацбанк будет располагать всеми необходимыми ресурсами для того, чтобы контролировать валютный рынок. Ведь международные партнеры пообещали достаточно большие объемы финансовой помощи – "почти 40 млрд долларов".

"В конечном итоге эти средства придут на счета Национального банка и пополнят резервы. Нацбанк сможет их в полной мере использовать, чтобы держать валютный рынок достаточно стабильным и не допускать каких-либо изменений обменного курса", – объяснил он.

Какой курс сейчас

В свою очередь, НБУ обновил курс доллара на 5 декабря до 41,66 грн. Что на 4 коп. ниже текущего – который является рекордным в истории Украины. При этом с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 4 раза.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Более того, ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай рассказал, что Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения, то есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту, в т. ч. доллары, и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

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