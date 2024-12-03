Такого еще не было: официальный курс доллара вырос и установил рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 4 декабря до 41,7 грн. Который на 5 коп. выше текущего, а также рекордный в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Согласно его данным, с 27 ноября, когда это произошло впервые за несколько месяцев, рекорд был побит уже 4 раза. Последнее максимальное значение действует 3 декабря – 41,65 грн.

Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее;

наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Более того, ранее же зампредседателя регулятора Сергей Николайчук объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Курс находится в прогнозных рамках

В свою очередь, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Соответственно, запас еще есть. А потому ничего сверхъестественного в движениях курса нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время бюджет-2025 рассчитан, исходя из курса на уровне 45 грн/доллар. При этом partner в Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза отмечает: в конце 2025 года курс доллара в Украине будет составлять около 45 грн. А среднегодовой будет колебаться в коридоре 43,2-43,5 грн.

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