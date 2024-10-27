Стоит ли скупать доллары: украинцам рассказали, во что лучше вкладывать деньги

Нацбанк заинтересован в том, чтобы гривневые депозиты и облигации оставались привлекательными для населения. То есть их доходность перекрывала годовую девальвацию гривни. А потому те украинцы, которые просто скупают иностранную валюту – в т.ч., доллары, – и хранят ее дома вместо покупки облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) или открытия депозита, теряют стоимость этих средств.

Видео дня

Об этом рассказал старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай, передает DOU. Он объяснил:

Хранение наличности также подвергает деньги другим рискам – краже, пожару и т.д.

Из-за этого владедец может остаться совсем без средств.

"Купить ОВГЗ или вложить деньги на депозит должно быть не менее привлекательным вариантом, чем купить евро или доллар и положить под подушку. Я не понимаю, почему украинцы все еще покупают валюту и просто хранят ее дома, сверх суммы "заначки на форс-мажор". Таким образом они теряют стоимость этих средств из-за инфляции, подвергаются дополнительным рискам, таким как кражи, пожары, обстрелы и т.п.", – сказал Гайдай.

Кроме того, отметил он, сейчас "хорошее время и для бизнес-инвестиций". Ведь в отдельных отраслях можно рассчитывать на большую прибыльность, чем от консервативных депозитов или ОВГЗ.

А вот в недвижимость инвестировать эксперт не советует. Причина – неоправданно большие риски.

"Во что бы я не вкладывался сейчас точно, так это в дополнительные бетонометры для получения дохода. Уровень риска и неопределенности слишком высок при нынешней доходности", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам, в течение следующей недели (28 октября – 3 ноября) в украинских банках курс наличного доллара будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. На этом же уровне, по ожиданиям, стоимость доллара будет находиться и в обменниках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!