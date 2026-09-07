Дизель в США побил исторический рекорд, у Трампа обвиняют Украину: что происходит с ценами

Дизельное топливо в США подорожало до исторического максимума – средняя цена по стране достигла $5,85 за галлон, то есть около $1,55 за литр. Американский рынок столкнулся с дефицитом нефтепродуктов на фоне перебоев в работе нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в РФ, войны на Ближнем Востоке и сокращения поставок. При этом в администрации президента США Дональда Трампа прямо связывают часть проблем с ситуацией вокруг войны России против Украины: министр энергетики Крис Райт заявил, что одним из ключевых факторов стали украинские удары по российским НПЗ.

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О рекордной цене дизеля сообщил телеканал CNBC. По данным AAA, в начале сентября средняя стоимость галлона дизельного топлива в США достигла $5,85. Это почти на 60% больше, чем годом ранее, когда галлон стоил около $3,71. Предыдущий исторический рекорд был установлен в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

На "украинский фактор" уже неоднократно обращал внимание министр энергетики США Крис Райт. В эфирах CNN и CBS он заявил, что рынок дизеля пострадал из-за многих факторов, но "единственным крупнейшим" назвал уничтожение украинскими силами российских нефтеперерабатывающих заводов. По его словам, Россия раньше была крупным экспортером дизеля, однако теперь запретила его экспорт, а это еще больше сократило предложение на мировом рынке.

"Здесь нужно учитывать много факторов, но главный из них – это удары Украины по российским нефтеперерабатывающим мощностям. Из-за этого мы видим рынок с недостаточным предложением", – сказал Райт CNN.

"Ситуация с дизельным топливом стала сложной, потому что российские нефтеперерабатывающие заводы получили значительные повреждения. Россия обычно была крупным экспортером дизеля, а сегодня вообще его не экспортирует. Она даже стала крупным импортером бензина", – добавил он в интервью CBS.

Впрочем, Райт также отмечал, что Китай тоже существенно сократил экспорт дизельного топлива. В результате мировой рынок нефтепродуктов стал значительно жестче с точки зрения предложения.

При этом американские НПЗ работают с очень высокой загрузкой, поэтому США не могут быстро компенсировать глобальный дефицит за счет дополнительного производства. CNBC утверждает, что американские нефтеперерабатывающие предприятия работают примерно на 98% мощности.

При этом американский министр не прогнозирует нового резкого скачка цен на дизель как неизбежного. По словам Райта, ситуация будет зависеть от баланса спроса и предложения, а администрация США пытается увеличить возможности внутренней переработки. Он также заявил, что в целом считает вероятность снижения цен на топливо выше вероятности их дальнейшего роста.

Почему американцы боятся высоких цен именно на дизель

Дизель в США используется в грузовом транспорте, железнодорожных перевозках, сельскохозяйственной технике, строительстве и промышленности. Поэтому более дорогое топливо постепенно увеличивает расходы на транспортировку товаров и может отражаться на конечных ценах в магазинах. CNN называет дизель фактически "рабочей лошадкой" американской экономики именно из-за его роли в цепочках поставок.

Для американских потребителей это означает риск дальнейшего подорожания товаров. Как объясняли американские экономисты, дизельное топливо проходит через огромное количество цепочек поставок: грузовик доставляет продукты в магазин, топливо необходимо для работы сельскохозяйственной техники, перевозки сырья и доставки заказов. Поэтому даже люди, которые не пользуются дизельным автомобилем, в конечном итоге могут заплатить за его подорожание через цены на товары и услуги.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем цены на нефть приближаются к $100 за баррель. Главными причинами называют эскалацию между США и Ираном, а также риск длительных перебоев с поставками через Ормузский пролив.

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