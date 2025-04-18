Банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине
В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 18 апреля они выставили его на среднем уровне 41/41,65 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,7 грн. Так:
- ПриватБанк – 41,55 грн;
- Райффайзен Банк – 41,55 грн;
- ПУМБ – 41,7 грн;
- Универсал Банк – 41,6 грн;
- Сенс Банк – 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,65 грн;
- Таскомбанк – 41,65 грн;
- абанк – 41,6 грн;
- Прокредит Банк – 41,65 грн.
Покупают же они ее по 40,6-41,12 грн. В частности:
- ПриватБанк – 40,85 грн;
- Райффайзен Банк – 40,9 грн;
- ПУМБ – 41,1 грн;
- Универсал Банк – 40,6 грн;
- Сенс Банк – 41,1 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 грн;
- Таскомбанк – 41,12 грн;
- абанк – 40,9 грн;
- Прокредит Банк – 41 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
Переписали курс доллара и в обменниках. Так, в полдень 18 апреля в обменных пунктах выставили курс на среднем уровне 40,71/41,25 грн (покупка/продажа). Что:
- на 6 коп. выше в покупке;
- на 4 коп. в продаже.
Что будет с курсом доллара на выходных
В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца текущей недели (20 апреля) курс доллара как в банках, так и в обменниках будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. Таким образом:
- в обменниках ожидается снижение в покупке при росте в продаже;
- в банках – снижение и в покупке, и в продаже.
При этом Лесовой подчеркнул: никакие политические, международные или военные обстоятельства "не помешают стабильности на валютном рынке". Ведь, по его словам, задавать тон на нем будут:
- монетарные меры НБУ;
- развитие экономики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.
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