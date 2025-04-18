Банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта в Украине

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 18 апреля они выставили его на среднем уровне 41/41,65 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

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В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,55-41,7 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Таскомбанк – 41,65 грн;

абанк – 41,6 грн;

Прокредит Банк – 41,65 грн.

Покупают же они ее по 40,6-41,12 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,85 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Универсал Банк – 40,6 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Укрсиббанк – 40,95 грн;

Таскомбанк – 41,12 грн;

абанк – 40,9 грн;

Прокредит Банк – 41 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Так, в полдень 18 апреля в обменных пунктах выставили курс на среднем уровне 40,71/41,25 грн (покупка/продажа). Что:

на 6 коп. выше в покупке;

на 4 коп. в продаже.

Что будет с курсом доллара на выходных

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца текущей недели (20 апреля) курс доллара как в банках, так и в обменниках будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. Таким образом:

в обменниках ожидается снижение в покупке при росте в продаже;

в банках – снижение и в покупке, и в продаже.

При этом Лесовой подчеркнул: никакие политические, международные или военные обстоятельства "не помешают стабильности на валютном рынке". Ведь, по его словам, задавать тон на нем будут:

монетарные меры НБУ;

развитие экономики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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