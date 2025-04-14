Какие доллары не получится сдать в обменники и банки: что обязательно нужно проверить

Украинские Банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

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В частности, сообщили в НБУ, речь идет о банкнотах с поврежденными элементами дизайна и защиты. Либо же с типографскими недостатками.

Также не будут принимать поддельные банкноты. Все остальные же купюры – "даже смятые, немного загрязненные или потертые", – подлежат обмену.

Кроме того, в банках могут не принимать доллары, которые имеют изменения первоначального цвета бумаги или изображения. А также:

порванные/резаные;

обожженные/ветхие/гнилые.

Впрочем, отмечается, такие купюры сдать все же можно – но только на инкассо. То есть, за отдельную плату их перешлют за границу иностранному банку-корреспонденту для обмена.

"Со всеми настоящими банкнотами кассиры банков и небанковских финучреждений должны совершать валютно-обменные операции. Кроме значительно изношенных или поврежденных", – говорится в сообщении.

В то же время в Нацбанке подчеркнули: банкам и небанковским финучреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты. Это же правило касается года выпуска банкнот. Т.е. старые, но в хорошем состоянии купюры у украинцев принимать обязаны.

"Учреждениям запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции. В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор", – отметили в регуляторе.

Вместе с тем, там подчеркнули: в случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк "готов принимать обращения граждан". На основании таких обращений будут проводиться соответствующие проверки.

"Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – резюмировали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в обменниках украинцы могут получить фальшивые доллары. В 2024 году на долю этой валюты выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

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