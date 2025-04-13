Украинцам стоит готовиться к новому курсу: что будет с долларом в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (14-20 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 40,7-41,5 грн. В то же время вечером 12 апреля обменные пункты покупали доллар по среднему курсу 40,33 грн, а продавали по 41,25 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Видео дня

В банках же ожидается снижение курса – причем как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 40,7-41,5 грн.

Вечером 12 апреля они покупали доллар в среднем по 41,1 грн, а продавали по 41,75 грн.

"В течение следующей недели любые ажиотажные проявления на валютном рынке почти исключены. В условиях войны Нацбанк остается основным и наиболее влиятельным его участником, а значит, курсовые изменения не станут "сюрпризом" для граждан. Ситуация будет развиваться в соответствии с экономическими и монетарными обстоятельствами", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул:любые политические, международные или военные обстоятельства "не помешают стабильности на валютном рынке". Ведь, по его словам, задавать тон на нем будут:

монетарные меры НБУ;

развитие экономики.

"Вопреки хламу пестрых сенсационных новостей "о войне", "о мире", ситуация на валютном рынке будет оставаться достаточно спокойной и прогнозируемой. По-прежнему ведущая роль будет за межбанком, на основе курсов которого будут писать валютные ценники банки и обменники", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде советуют украинцам держать сбережения в облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Ведь в настоящее время они демонстрируют наиболее высокий уровень доходности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!