Банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках заметно подорожал наличный доллар. В полдень 23 мая они выставили курс американской валюты на среднем уровне 39,8/40,25 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. выше в покупке и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом крупные учреждения продают валюту по 40,2-40,35 грн. Так:

ПриватБанк – 40,2 грн;

Укрэксимбанк – 40,25 грн;

ПУМБ – 40,3 грн;

Сенс Банк – 40,35 грн;

Укрсиббанк – 40,3 грн;

Универсал Банк – 40,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,3 грн.

Покупают же они ее по 39,15-39,9 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,6 грн;

Укрэксимбанк – 39,65 грн;

ПУМБ – 39,8 грн;

Сенс Банк – 39,9 грн;

Укрсиббанк – 39,7 грн;

Универсал Банк – 39,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,8 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс в обменниках

Изменили курс доллара и обменники. Причем неоднородно снизили в покупке и повысили в продаже.

Так, в полдень 25 мая они определили стоимость американской валюты в средние 39,73/40,28 грн. Что:

на 2 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 13 коп. дороже в продаже.

Официальный курс обновил исторический рекорд

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 24 мая тот рассчитан на уровне 39,92 грн, что на 9 коп. превышает предыдущий курс. Который также был рекордным.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. А МВФ ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн.

Обновляет же Нацбанк исторический рекорд американской валюты уже третий день подряд. Однако из-за этого также не стоит переживать, ведь подобное случалось и ранее. И после этого курс откатывался на более низкие позиции. К примеру, после обновления рекорда в конце апреля до уровня 39,79 грн уже в начале мая официальный курс составлял 39,3 грн/доллар.

Что будет с долларом на следующей неделе

Тем временем, в Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем как в банках, так и обменниках.

Так, в банковском секторе прогнозируют, что в период 27 по 31 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. При этом, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой:

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках ;

до 50 коп. в обменниках.

"До конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Любые изменения легко просчитываются в соответствии с нисходящим или восходящим трендом, которые также взаимозаменяемы и не продолжаются дольше 4 дней подряд", – сказал банкир.

В то же время, он признал: курсовые колебания в некоторой степени "могут беспокоить граждан". Однако в итоге сенсаций не будет – курсы "будут держаться берега".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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