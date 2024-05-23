Украинские обменники готовятся существенно менять курс доллара: чего ожидать через несколько дней

В Украине ожидается существенное изменение курса наличного доллара. Причем как в банках, так и обменниках. Так, в банковском секторе прогнозируют, что в период 27 по 31 мая стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн. В то же время, вечером 23 числа банки выставили курс на среднем уровне 39,75/40,15 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,85/40,18 грн.

О возможных изменениях OBOZ.UA рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил:

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках ;

до 50 коп. в обменниках.

"До конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Любые изменения легко просчитываются в соответствии с нисходящим или восходящим трендом, которые также взаимозаменяемы и не продолжаются дольше 4 дней подряд", – сказал банкир.

При этом он признал: курсовые колебания в некоторой степени "могут беспокоить граждан". Однако в итоге сенсаций не будет – курсы "будут держаться берега".

Какой курс хотят видеть в НБУ

В то же время, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. Согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты.

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