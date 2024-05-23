Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в банках и обменниках

За прошедшие сутки украинские банки и обменники переписали курс наличного доллара. Причем разнонаправленно: банки повысили, обменники – снизили. Тем не менее, в целом ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

Так, в полдень 23 мая банки определили стоимость наличной американской валюты в средние 39,7/40,14 грн (покупка/продажа), что:

на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. в продаже.

В целом, крупные учреждения покупают доллар по 39-39,7 грн. Так:

ПриватБанк – 39,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,55 грн;

ПУМБ – 39,7 грн;

Сенс Банк – 39,7 грн;

Укрсиббанк – 39,55 грн;

Универсал Банк – 39 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,6 грн.

Продают же они валюту по 40,1-40,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40,1 грн;

Укрэксимбанк – 40,15 грн;

ПУМБ – 40,2 грн;

Сенс Банк – 40,15 грн;

Укрсиббанк – 40,15 грн;

Универсал Банк – 40,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,15 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Обменники же установили курс доллара на среднем уровне 39,75/40,15 грн (покупка/продажа). Что на 10 коп. дешевле как в покупке, так и в продаже, чем днем ранее.

Что будет с долларом в ближайшие дни

В то же время, в ближайшее время в Украине прогнозируется значительное изменение курса наличного доллара – как в банках, так и в обменниках. В банковском секторе ожидают, что в период до 26 мая:

стоимость американской валюты будет находиться в пределах 39-41 грн;

ежедневные курсовые изменения ожидаются до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменниках.

В целом же, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по 26 мая валютный рынок будет находиться в состоянии относительного спокойствия и стабильности. Так, на фоне действия режима "управляемой гибкости" и очередных валютных послаблений для бизнеса "курсовые показатели будут в рамках прошлой недели".

"В предпоследнюю неделю мая рынок будет жить в достаточно комфортных условиях: какие-либо экономические основания для каких-то резких изменений просто отсутствуют. В то же время игроки рынка рассчитывают, что такая ситуация продержится по меньшей мере до конца мая, а любые валютные изменения не застанут врасплох – они будут соответствовать прежде всего экономическому состоянию в стране", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, НБУ рассчитал официальный курс доллара к гривне на 23 мая на уровне 39,83 грн/долл. Это на две копейки выше, чем накануне. Таким образом официальный курс доллара в Украине установил новый исторический рекорд.

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