Приближается к важной отметке: официальный курс доллара побил исторический рекорд

НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 22 мая тот рассчитан на уровне 39,8 грн, что сразу на 13 коп. превышает текущий курс. А также на 1 коп. предыдущий рекорд. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. А МВФ ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом Нацбанке. Зампредседателя которого Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Какой курс хотят видеть в НБУ

В то же время, рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда. Согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/доллар.

"В ближайшее время курс 50 (грн/доллар. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

При этом он подчеркнул: НБУ сейчас полностью контролирует курсовую ситуацию. Параллельно:

пытаясь приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, "что де-факто меньше 1%";

"постепенно приводя курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/доллар".

Ожидаются курсовые рекорды

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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