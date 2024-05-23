Почти достиг важной отметки: официальный курс доллара установил исторический рекорд

Национальный банк обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 24 мая тот рассчитан на уровне 39,92 грн, что на 9 коп. превышает текущий курс. Который также является рекордным. Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. А МВФ ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн.

Об установлении нового рекорда сообщили в самом НБУ. Котрый обновляет исторический рекорд американской валюты уже третий день подряд.

Впрочем, из-за этого также не стоит переживать, ведь подобное случалось и ранее. И после этого курс откатывался на более низкие позиции. К примеру, после обновления рекорда в конце апреля до уровня 39,79 грн уже в начале мая официальный курс составлял 39,3 грн/доллар.

В то же время, зампредседателя НБУ Сергей Николайчук ранее уже объяснял: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. "Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

В банках не видят причин для паники

В свою очередь, начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что до конца мая ситуация на валютном рынке будет оставаться вполне прогнозируемой. Он объяснил:

любые изменения легко просчитываются;

не продолжаются дольше 4 дней подряд.

"Конечно, курсовые колебания в некоторой степени могут беспокоить граждан заголовками в СМИ. Однако в итоге курсы "будут держаться берега" и не создадут настоящую, объективную сенсацию", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам финансового эксперта Сергея Фурсы, в ближайшее время Национальный банк постарается медленно привести курс гривни в диапазон 40-41 грн/доллар. Однако в обозримом будущем курса 50 грн/доллар и выше не будет.

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