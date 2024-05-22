Банки и обменники отказались удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

В Украине ощутимо подорожал наличный доллар – причем как в банках, так и в обменниках. Так, утром 22 мая банки выставили его курс на среднем уровне 39,6/40,1 грн (покупка/продажа), что на 18 коп. дороже в покупке и на 4 коп. в продаже, чем днем ранее.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39,45-39,7 грн. Так:

ПриватБанк – 39,45 грн;

Укрэксимбанк – 39,5 грн;

ПУМБ – 39,7 грн;

Сенс Банк – 39,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,5 грн.

Продают же они ее по 40,05-40,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,05 грн;

Укрэксимбанк – 40,1 грн;

ПУМБ – 40,2 грн;

Сенс Банк – 40,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,1 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс выставили обменники

Подорожал доллар и в обменниках. Утром 22 мая они определили его курс в средние 39,85/40,25 грн (покупка/продажа). Это:

на 25 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 16 коп. в продаже.

Официальный курс доллара побил исторический рекорд

Тем временем, НБУ обновил официальный курс доллара до очередного исторического рекорда – приблизив его к отметке в 40 грн/доллар. На 22 мая тот рассчитан на уровне 39,8 грн, что сразу на 13 коп. превышает вчерашний курс. А также на 1 коп. предыдущий рекорд.

Впрочем, волноваться из-за действий Нацбанка не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. А МВФ ожидает, что средний курс американской в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн.

Более того, зампредседателя НБУ Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

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