Украинские обменники "развернули" курс доллара: как переписали стоимость валюты

В украинских обменниках ощутимо подешевел доллар. В полдень 21 мая они выставили его курс на среднем уровне 39,6/40,09 грн (покупка/продажа), что сразу на 20 коп. дешевле в покупке, и на 11 коп. в продаже, чем днем ранее.

А вот в банках доллар наоборот, подорожал. Согласно мониторингу OBOZ.UA, крупные учреждения выставили его курс на среднем уровне 39,42/40,06 грн (покупка/продажа). Что на 2 коп. дороже в покупке и на 11 коп. в продаже, чем было 20 мая.

В целом, большие банки покупают валюту по 38,9-39,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 39,4 грн;

Ощадбанк – 39,55 грн;

Универсал Банк – 38,9 грн;

Сенс Банк – 39,55 грн;

ПУМБ – 39,7 грн.

Продают же они ее по 40-40,2 грн. Так:

ПриватБанк – 40 грн;

Ощадбанк – 40,1 грн;

Универсал Банк – 40 грн;

СенсБанк – 40 грн;

ПУМБ – 40,2 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Стоит ли скупать доллары

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный рассказал, что после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления.

В целом же ситуация на рынке достаточно контролируемая – хотя риски для валютного и рынка остаются, ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии. Соответственно, скупать доллары сейчас в надежде обогатиться ими через некоторое время смысла нет.

"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ...Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается", – сказал Пышный.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, финансовый эксперт Сергей Фурса рассказал OBOZ.UA, что в обозримом будущем курс доллара не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/доллар – поскольку именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами.

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