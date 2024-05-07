В НБУ рассказали, что происходит на валютном рынке Украины: стоит ли скупать доллары

После перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости валютный рынок функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Текущие же курсовые колебания являются сезонными и не создают какого-либо опасного давления. В целом же, ситуация на рынке достаточно контролируемая. Соответственно, скупать доллары сейчас, в надежде обогатиться на них через некоторое время, смысла нет.

О ситуации на рынке рассказал глава Нацбанка Андрей Пышный. Вместе с тем, он признал: несмотря на контролируемость ситуации, риски для валютного рынка остаются – ведь страна находится в состоянии полномасштабной агрессии.

"Ситуация достаточно контролируемая, но риски остаются. Нам на голову падают такие же бомбы, как и остальным украинцам. ... Нам не нужно говорить о рисках, мы их понимаем и осознаем. Но наша задача как Национального банка – обеспечить при любых условиях выполнение нашего мандата. Это курсовая и ценовая устойчивость. Пока, мне кажется, нам это удается", – сказал Пышный.

При этом он подчеркнул: текущие курсовые колебания не должны вгонять украинцев в панику. Ведь те:

"связаны в первую очередь с факторами, которые существовали до войны, – сезонности";

не создают какого-либо опасного давления.

"Валютный рынок после перехода от фиксированного курса к управляемой гибкости функционирует, все больше ориентируясь на спрос и предложение. Это именно то, к чему мы стремились", – рассказал глава НБУ.

Каким будет курс доллара

В то же время, он не стал говорить, какого курса ожидать как ближайшей, так и в отдаленной перспективе. Причина – "Национальный банк не дает никогда прогнозов по курсу".

"Мы отвечаем за курсовую устойчивость", – сказал Пышный.

Тем временем, на 7 мая НБУ обновил официальный курс доллара до 39,36 грн. Это:

на 4 коп. ниже, чем днем ранее;

на 16 коп. ниже, чем 1 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут купить столько наличной иностранной валюты, сколько им потребуется, в т. ч. долларов. Причем как в банках, так и в обменниках, ведь ограничения больше не действуют.

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