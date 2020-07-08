Во Львове брусчатку вместо ремонта нарисовали на бетоне. Фото

Вместо того, чтобы заделать брусчаткой дыру в тротуаре, коммунальщики нарисовали ее на бетоне. Facebook Анны Прод

Во Львове на Трактате Глинянском на поврежденном участке пешеходного тротуара место, где была яма вокруг электроопоры, залили бетоном, а поверх нанесли рисунок, который имитирует брусчатку.

Об этом сообщила в Facebook львовянка Анна Прод. Еще 24 июня она обратилась на “Горячую линию Львова” с просьбой отремонтировать поврежденный участок.

"Просьба заделать булыжником, а не нарисовать брусчатку из бетона. Была хорошо сделана остановка и тротуар. Первое фото – скрин обращения, которое выполнено. Выполнение на втором фото", – написала женщина.

Вместо того, чтобы заделать брусчаткой дыру в тротуаре, коммунальщики нарисовали ее на бетоне (Facebook Анны Прод)

Администраторы группы в комментариях отметили, что в управлении инженерного хозяйства Львовского городского совета сообщили, что во время проведения работ плитка была демонтирована, после чего ее похитили неизвестные люди. Также в управлении пообещали, что подрядчики замостят участок в течение пяти дней.

Вместо того, чтобы заделать брусчаткой дыру в тротуаре, коммунальщики нарисовали ее на бетоне (Facebook Анны Прод)

Местные жители с юмором оценили креативность коммунальщиков.

“А вы им зарплату нарисуйте на листике”, – написал Евгений Фесюк.

“Креативность – это фишка нашего народа”, – добавила Юлия Александрова.

“Думала, что видела все ... нет!”, – отметила Анжелика Петренко.

Местные жители с юмором оценили “креативность” коммунальщиков (Facebook Анны Прод)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Севастополе во временно оккупированном Крыму во время ремонта дороги ковром закрыли дыры в старом покрытии и закатали под новый слой.