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5 июня • обновлено в 03:13
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В Крыму дыры в асфальте залатали ковром. Фото

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В Севастополе во временно оккупированном Крыму для ремонта дороги помимо асфальта использовали также ковер.

Им закрыли дыры в старом покрытии и закатали под новый слой. Соответствующие фото появились на странице блога RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Ковер закатали в асфальт... Это Севастополь", – недоумевает автор поста. В комментариях под ним люди также принялись обсуждать нетипичную технологию.

В Севастополе дыры в дороге закрыли ковром

В Севастополе дыры в дороге закрыли ковром

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

В Севастополе дыры в дороге закрыли ковром

В Севастополе дыры в дороге закрыли ковром

Twitter RoksolanaToday&Крым25%

"Собака на втором снимке в шоке. Обходит стороной", "Нет асфальта – не нравится. Есть асфальт – тоже не нравится. Вам не угодишь", "Забагатели севастопольцы", "Закатали, чтоб никто не уволок, знает же кто-то наклонности горожан", "Технология такая. Ковер дыры в асфальте закрывает, а сверху асфальт кладут", "Как тебе такое, Илон Маск", "Это по-богатому", "Вот это я понимаю! Это уже совершенно новый уровень скрепности и духовности!" – шутят в обсуждении.

В Крыму дыры в асфальте залатали ковром

В Крыму дыры в асфальте залатали ковром

В Крыму дыры в асфальте залатали ковром

"Богато живут", "Для прочности", "Теперь будут, как персы в коврах. Шик по-русски", "Это геотекстиль. Для надежности", "Не имеющий аналогов в мире немытороссийский ремонт дорог", – продолжили дискуссию под курьезными фото.

В Крыму дыры в асфальте залатали ковром

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вызвало ажиотаж фото со школьной линейки в городе Дубно Ривненской области, где к приезду мэра всю площадку перед учебным заведением застелили коврами.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Севастополь
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