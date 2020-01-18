"Упырь все уничтожает!" Путина жестко разнесли за "пиар на костях": фото и видео

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Как сообщили кремлевские ресурсы, мероприятие произошло в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, при котором погибли более 60 тысяч человек.

"Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы": Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке pic.twitter.com/Q8S391kuCN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Владимир Путин на Пискаревском кладбище возложил венок к монументу "Мать-Родина" и цветы к братской могиле, где похоронен его брат, умерший во время блокады pic.twitter.com/yy5kf2iLGk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Однако пользователей сети разозлило это событие, они считают, что Путин использовал памятную дату для собственного пиара.

"Люди гибли за то, что этот упырь сейчас так старательно уничтожает под корень!" "А теперь по месту их подвига шмыгает вороватое маленькое существо, служившие в аналоге гестапо, начавшее карьеру на гражданке с попытки уморить Ленинград голодом, уничтожающее население России уже 20 лет", "Крыса пиарится на костях", – пишут они.

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

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