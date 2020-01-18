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18 января • обновлено в 16:54
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"Упырь все уничтожает!" Путина жестко разнесли за "пиар на костях": фото и видео

1.3т
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Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке в Ленинградской области.

Как сообщили кремлевские ресурсы, мероприятие произошло в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, при котором погибли более 60 тысяч человек.

Однако пользователей сети разозлило это событие, они считают, что Путин использовал памятную дату для собственного пиара.

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"Люди гибли за то, что этот упырь сейчас так старательно уничтожает под корень!" "А теперь по месту их подвига шмыгает вороватое маленькое существо, служившие в аналоге гестапо, начавшее карьеру на гражданке с попытки уморить Ленинград голодом, уничтожающее население России уже 20 лет", "Крыса пиарится на костях", – пишут они.

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

РИА Новости

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень"

РИА Новости

"Упырь все уничтожает!" Путина жестко разнесли за "пиар на костях": фото и видео
"Упырь все уничтожает!" Путина жестко разнесли за "пиар на костях": фото и видео
"Упырь все уничтожает!" Путина жестко разнесли за "пиар на костях": фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Убийца и слуга сатаны делает пиар себе что-бы еще просидеть в кремле на троне.земля уже горит под ногами в упыря.
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Кравченко Игорь
Кравченко Игорь
Лебединое озеро по телевизору,вот будет праздник
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