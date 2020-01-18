Головна Новини
18 січня • оновлено в 18:03
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Упир все знищує!" Путіна жорстко рознесли за "піар на кістках": фото і відео

Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку в Ленінградській області.

Як повідомили кремлівські ресурси, захід відбувся в рамках пам'ятних заходів, присвячених Дню прориву блокади Ленінграда, при якому загинули понад 60 тисяч осіб.

Однак користувачів мережі розлютила ця подію, вони вважають, що Путін використовував пам'ятну дату для власного піару.

Новини
''Син лейтенанта Шмідта'': Путін розлютив росіян ''фактом'' із біографії

"Люди гинули за те, що цей упир зараз так старанно знищує під корінь!" "А тепер за місцем їх подвигу шморгає злодійкувата маленька істота, що служила в аналозі гестапо, яка розпочала кар'єру на громадянці з спроби заморити Ленінград голодом, що знищує населення Росії вже 20 років", "Щур піариться на кістках", – пишуть вони.

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

РІА Новини

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

РІА Новини

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь"

РІА Новини

"Упир все знищує!" Путіна жорстко рознесли за "піар на кістках": фото і відео
"Упир все знищує!" Путіна жорстко рознесли за "піар на кістках": фото і відео
"Упир все знищує!" Путіна жорстко рознесли за "піар на кістках": фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін 27 січня голосно оскандалився під час відвідування Пискаревского меморіального кладовища в Санкт-Петербурзі. З'явившись на кладовищі, де проходили заходи до 75-річчя зняття блокади Ленінграда, Путін почав вітати присутніх людей "зі святом", чим викликав хвилю обурення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
67
18
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
29
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
старший брат Путина на Пискаревском лежит, кстате...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Всё больше утверждаюсь в том, что наши либерасты произошли от древних укров.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zinovsky Leh
Zinovsky Leh
Упырь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини

Топпублікації

Топблоги