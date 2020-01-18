"Упир все знищує!" Путіна жорстко рознесли за "піар на кістках": фото і відео

Президент Росії Володимир Путін поклав квіти до монумента "Рубіжний камінь" на Невському п'ятачку в Ленінградській області.

Як повідомили кремлівські ресурси, захід відбувся в рамках пам'ятних заходів, присвячених Дню прориву блокади Ленінграда, при якому загинули понад 60 тисяч осіб.

"Вы, живые, знайте, что с этой земли мы уйти не хотели и не ушли. Мы стояли насмерть у темной Невы. Мы погибли, чтоб жили вы": Владимир Путин возложил цветы к мемориалу "Рубежный камень" на Невском пятачке pic.twitter.com/Q8S391kuCN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Владимир Путин на Пискаревском кладбище возложил венок к монументу "Мать-Родина" и цветы к братской могиле, где похоронен его брат, умерший во время блокады pic.twitter.com/yy5kf2iLGk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 января 2020 г.

Однак користувачів мережі розлютила ця подію, вони вважають, що Путін використовував пам'ятну дату для власного піару.

"Люди гинули за те, що цей упир зараз так старанно знищує під корінь!" "А тепер за місцем їх подвигу шморгає злодійкувата маленька істота, що служила в аналозі гестапо, яка розпочала кар'єру на громадянці з спроби заморити Ленінград голодом, що знищує населення Росії вже 20 років", "Щур піариться на кістках", – пишуть вони.

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь" РІА Новини

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь" РІА Новини

Путін поклав квіти до монумента "Рубіжне камінь" РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Путін 27 січня голосно оскандалився під час відвідування Пискаревского меморіального кладовища в Санкт-Петербурзі. З'явившись на кладовищі, де проходили заходи до 75-річчя зняття блокади Ленінграда, Путін почав вітати присутніх людей "зі святом", чим викликав хвилю обурення.

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