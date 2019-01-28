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''Сын лейтенанта Шмидта'': Путин разозлил россиян ''фактом'' из биографии

1.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин опять попал в скандал, связанный с корректировкой его биографии.

Так, на сей раз журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов показал в своем Twitter, как глава РФ на выставке о блокаде Ленинграда остановился у портрета отца, якобы сражавшегося на Невском пятачке.

Россияне взорвались возмущением, они утверждают, что отец Путина не имеет к этому событию никакого отношения. К тому же некоторые пишут, что тот и вовсе был дезертиром.

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Владимир Путин на выставке в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на выставке в Санкт-Петербурге

Скриншот с видео

"Сын лейтенанта Шмидта!", "Уже и сам в легенду поверил!", "...А папашку твоего героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал..." – иронизируют пользователи в комментариях.

''Сын лейтенанта Шмидта'': Путин разозлил россиян ''фактом'' из биографии
''Сын лейтенанта Шмидта'': Путин разозлил россиян ''фактом'' из биографии

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Bilozor Sergey
Bilozor Sergey
Везде в мире мероприятия что касаются второй мировой ,єто всегда поминальние мобития про трагедию,в рассеи єто праздник,єто писец какой-то,у них чем больше их здохло тем больше праздник,предлагаю им начать праздновать поднятие курска со дна
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Обоз пробил очередное дно.
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Обоз - самое мерзкое и лживое издание для услады укроскота.
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