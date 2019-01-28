''Сын лейтенанта Шмидта'': Путин разозлил россиян ''фактом'' из биографии

Президент России Владимир Путин опять попал в скандал, связанный с корректировкой его биографии.

Так, на сей раз журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов показал в своем Twitter, как глава РФ на выставке о блокаде Ленинграда остановился у портрета отца, якобы сражавшегося на Невском пятачке.

Россияне взорвались возмущением, они утверждают, что отец Путина не имеет к этому событию никакого отношения. К тому же некоторые пишут, что тот и вовсе был дезертиром.

Владимир Путин на выставке в Санкт-Петербурге Скриншот с видео

"Сын лейтенанта Шмидта!", "Уже и сам в легенду поверил!", "...А папашку твоего героического видеть приходилось. На фронте он, правда, не воевал..." – иронизируют пользователи в комментариях.

Владимир Путин на выставке о блокаде остановился у портрета отца, сражавшегося на Невском пятачке pic.twitter.com/f7WmJ0BrLS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин 27 января громко оскандалился во время посещения Пискаревского мемориального кладбища в Санкт-Петербурге. Явившись на кладбище, где проходили мероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда, Путин начал поздравлять собравшихся людей "с праздником", чем вызвал волну негодования.

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