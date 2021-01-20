Случайное личное сообщение о молоке от 'Укрзалізниці' спровоцировало флешмоб в сети

Одна из сотрудниц "Укрзалізниці", которая ведет официальный Telegram-канал компании, по ошибке опубликовала личное сообщение.

В посте SММщица предупредила, что уже поставила новость и отлучится за молоком. Это вызвало целый флешмоб в сети, а когда в компании заметили ошибку, то пошутили над собой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Поставила на фб (Facebook) "пригородные", следующую (новость) поставлю через час – за молоком сбегаю", – говорилось в тексте.

Пользователи сети успели заметить это и сделать скриншот. В самой компании с юмором отреагировали на ситуацию: "Ситуация под контролем: молоко успели купить и выпить. Было вкусно. Кстати, нам приятно, что вы внимательно следите за новостями "Укрзалізниці"".

После этого в соцсетях начался флешмоб, к которому присоединились другие компании: "Укрпочта", "Театр на Подоле", Prozorro.

Кто-то написал, что пост закинул и ушел за хлебом, а кто-то, что про "перемогу" уже написали, завтра – о "зраде", а сейчас нужно поесть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил ответ представителя "ПриватБанка" возмущенному клиенту.

"Весь день е**сь с ПриватБанком, а могла бы с тобой", – написала CosmopolitUa. "А мы думаем, че ж так курить хочется..." – ответили ей в Twitter-аккаунте финучреждения.