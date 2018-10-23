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''Путина подтянули'': президент России попался на новой уловке с ростом

5.7тЧитать материал на украинском

В сети заметили очередную уловку с ростом главы России Владимира Путина.

О новой "аномалии" с лидером РФ написал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале, опубликовав фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.

"Фото сегодняшней встречи Путина (официально 172 см) с Джоном Болтоном (176 см) - и рядом фото их же встречи 27 июня. За полгода Путина, кажется, ещё немножко подтянули", - посмеялся он.

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''Перетянули!'' Путин попался на новой уловке с ростом
''Путина подтянули'': президент России попался на новой уловке с ростом
''Путина подтянули'': президент России попался на новой уловке с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина высмеяли за новую уловку с ростом также во время недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост россиянина.

Персоны
Владимир ПутинАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хохлы,вы совсем ебанутые? изо дня в день,одно и тоже.Идите Порошенке носки купите или Бандеру выкопайте и меряйте его рост,свиноёбы тупоголовые.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Какой-то озабоченный "политолог". Интересно, "политолог" Голобуцкий занимается ещё чем-нибудь, кроме того, что отслеживает рост Путина?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Чугункин Клим, а озабоченный чугунок ничем больше не занимается. кроме чтения Обоза. Что, на кусочек хлеба только этим можешь заработать, мудила?
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Да черт с ним, с его ростом. Сколько можно писать об этом? Если б это был единственный его недостаток.
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