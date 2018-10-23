''Путина подтянули'': президент России попался на новой уловке с ростом

В сети заметили очередную уловку с ростом главы России Владимира Путина.

О новой "аномалии" с лидером РФ написал политолог Алексей Голобуцкий в Telegram-канале, опубликовав фото с встречи Путина с помощником президента США Джоном Болтоном.

"Фото сегодняшней встречи Путина (официально 172 см) с Джоном Болтоном (176 см) - и рядом фото их же встречи 27 июня. За полгода Путина, кажется, ещё немножко подтянули", - посмеялся он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина высмеяли за новую уловку с ростом также во время недавней встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которому пришлось широко расставить ноги, чтобы визуально скрыть низкий рост россиянина.