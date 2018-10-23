''Путіна підтягнули'': президент Росії попався на новій хитрості зі зростом

У мережі помітили чергову хитрість зі зростом глави Росії Володимира Путіна.

Про нову "аномалію" з лідером РФ написав політолог Олексій Голобуцький у Telegram-каналі, опублікувавши фото із зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.

"Фото сьогоднішньої зустрічі Путіна (офіційно 172 см) із Джоном Болтоном (176 см) - і поруч фото їхньої зустрічі 27 червня. За півроку Путіна, здається, ще трошки підтягнули", - посміявся він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна висміяли за нову хитрість зі зростом також під час недавньої зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якому довелося широко розставити ноги, щоб візуально приховати низький зріст росіянина.