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''Путіна підтягнули'': президент Росії попався на новій хитрості зі зростом

7.6тЧитати матеріал російською

У мережі помітили чергову хитрість зі зростом глави Росії Володимира Путіна.

Про нову "аномалію" з лідером РФ написав політолог Олексій Голобуцький у Telegram-каналі, опублікувавши фото із зустрічі Путіна з помічником президента США Джоном Болтоном.

"Фото сьогоднішньої зустрічі Путіна (офіційно 172 см) із Джоном Болтоном (176 см) - і поруч фото їхньої зустрічі 27 червня. За півроку Путіна, здається, ще трошки підтягнули", - посміявся він.

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''Перетягнули!'' Путін попався на новій махінації зі зростом
''Путіна підтягнули'': президент Росії попався на новій хитрості зі зростом
''Путіна підтягнули'': президент Росії попався на новій хитрості зі зростом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна висміяли за нову хитрість зі зростом також під час недавньої зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, якому довелося широко розставити ноги, щоб візуально приховати низький зріст росіянина.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Да хахлы точно дебилы.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
хохлы,вы совсем ебанутые? изо дня в день,одно и тоже.Идите Порошенке носки купите или Бандеру выкопайте и меряйте его рост,свиноёбы тупоголовые.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Какой-то озабоченный "политолог". Интересно, "политолог" Голобуцкий занимается ещё чем-нибудь, кроме того, что отслеживает рост Путина?
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Чугункин Клим, а озабоченный чугунок ничем больше не занимается. кроме чтения Обоза. Что, на кусочек хлеба только этим можешь заработать, мудила?
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