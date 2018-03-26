Музей секса и сексуальных культур мира

В Харькове работает единственный на территории Украины Музей сексуальных культур мира. Основное направление его деятельности - просветительская и образовательная работа с подростками, семейными парами, а также людьми, желающими вступить в брак.

all-ukraine.com.ua

Экспозиция состоит из десяти залов. Каждый зал посвящён сексуальной культуре отдельной страны: Греция, Рим, Индия, Япония, Китай, страны Европы, Америки и Африки. Есть отдельный зал, посвящённый сексуальным девиациям (отклонениям в сексуальном поведении), современной сексуальной культуре и подростковый зал, в котором находятся материалы по анатомии, психологии и физиологии человека. Там проводят лекции по половому воспитанию подростков.

mykharkov.info

mykharkov.info

Посетить музей могут только совершеннолетние. Исключение - зал для подростков, туда вход разрешен с 15 лет.

Адрес: ул. Мироносицкая, 81А. Время работы: Пн - Вс: с 11:00 до 19:00.